Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

A ação é realizada a partir das 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O projeto Bota-fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), ocorre desta terça-feira (15), até a quinta-feira (17), em oito comunidades, em Porto Alegre. A ação é realizada a partir das 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que o material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. O projeto atende 237 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

De acordo com o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, a retomada do projeto em 2025 reforça a importância da gestão adequada de resíduos para a sustentabilidade urbana.

“O Bota-Fora é uma oportunidade para recomeçarmos o ano com foco na preservação ambiental e na melhoria da qualidade de vida nas comunidades atendidas. Nossa meta é garantir que esses resíduos sejam descartados de forma correta e segura, evitando danos ao meio ambiente e à infraestrutura da cidade”, destaca.

Programação por comunidades*:

Terça-feira, 15 : Vida Nova (Restinga), Ecológica (Cristal), Gaúcha (Santa Teresa) e Mariano de Matos (Medianeira);

Quarta-feira, 16: Jardim do Verde (Mário Quintana), Beco da Lavagem (Boa Vista do Sul);

Quinta-feira, 17: Chico Mendes (Mário Quintana), Salvador França (Partenon).

*O DMLU esclarece que o programa Bota-Fora é realizado em comunidades. Os bairros são colocados entre parênteses para facilitar a localização.

Projeto Bota-Fora atende oito comunidades nesta semana em Porto Alegre

