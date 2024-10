Política Bolsonaro posta vídeo em que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, faz elogios a ele após dizer que “a direita não tem dono”

Troca de farpas entre líderes da direita é mais um capítulo que envolve as eleições municipais de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Em mais um capítulo dos embates protagonizados por Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), durante as eleições municipais encerradas no último domingo (27), o ex-presidente publicou um vídeo em que Caiado faz um discurso tecendo elogios ao ex-presidente, em agosto de 2023.

“O governador de Goiás tem criticado duramente Bolsonaro e Gustavo Gayer por ocasião das eleições municipais. Agora vejam os elogios de Caiado a Bolsonaro em 2023, dia em que o JB tornou-se cidadão goiano”, diz publicação no perfil do ex-presidente no X (antigo Twitter) na manhã dessa terça-feira (29).

A publicação ocorre um dia após Caiado afirmar, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, que a “direita não tem dono” e criticar Bolsonaro pela atuação do ex-presidente durante a campanha eleitoral no Estado goiano.

Os dois estiveram em palanques opostos: enquanto o ex-mandatário apoiou a candidatura de Fred Rodrigues (PL), o governador elegeu o aliado Sandro Mabel (União Brasil) como novo prefeito da capital.

Entre os 15 afilhados de Bolsonaro em todas as capitais brasileiras onde ocorreu o segundo turno, o ex-presidente escolheu estar ao lado de Rodrigues na apuração das urnas no último domingo, o que foi lido por Caiado como “deselegante”, “desrespeitoso” e uma tentativa de desgastar a sua autoridade no Estado.

Na ocasião da visita, o ex-presidente foi questionado sobre a disputa com Caiado. Em entrevista ao Valor Econômico, respondeu negando haver “um racha na direita”, relembrou o episódio em que os dois romperam durante a pandemia, e afirmou não ter ido a Goiânia “peitar o cara”, afirmando que “o respeita”.

A presença de Bolsonaro no dia da votação do segundo turno na capital de Goiás também foi um gesto de apoio ao deputado federal Gustavo Gayer (PL), alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (25), que investiga um esquema de desvio de recursos da cota parlamentar do deputado.

Gayer, que também apoiava o candidato a prefeito derrotado pelo afilhado de Caiado, acusa o governador – sem apresentar provas – de ter envolvimento com a operação da PF da qual foi alvo. O deputado chamou o governador de “canalha” em um vídeo publicado no domingo, afirmando que é “impossível apoiar” o chefe do Estado, que “não tem nada de direita”.

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro (PL), também entrou na discussão, escrevendo na publicação de Gayer que “quem nasceu para ser Caiado, jamais será Bolsonaro”. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também endossou a acusação, afirmando que o suposto envolvimento do governador na operação é “mais do que lamentável… bizarro”.

Empresário e ex-deputado federal, Mabel foi eleito com 353.518 votos – 55,53% dos votos válidos –, ante 283.054 votos (44,47%) no candidato de Bolsonaro.

