Política Bolsonaro reage a críticas de Ronaldo Caiado: “Se você o desagrada, vira seu inimigo”

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

A relação entre o ex-presidente e o governador de Goiás tem oscilado nos últimos anos. (Foto: Reprodução/Twitter)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu às críticas feitas por Ronaldo Caiado (União) e disse que o governador de Goiás se volta contra quem o desagrada. Os dois, que vivem uma relação de idas e vindas, estão rompidos desde as eleições municipais.

Em entrevista ao Estadão nessa terça-feira (29), Caiado definiu o ex-aliado como “desrespeitoso” e “deselegante” após ter sido chamado de “covarde”. Os dois se enfrentaram, cada qual com seu candidato, no segundo turno da disputa em Goiânia. Sandro Mabel, do partido de Caiado, levou a melhor contra o bolsonarista Fred Rodrigues, por 55,53 % contra 44,47 %.

“O Caiado é uma pessoa que, se você o desagrada, ele vira teu inimigo. Em quatro momentos, ele rompeu comigo enquanto na presidência da República. Um momento (foi) agora, ele tinha um candidato, eu tinha outro. O outro foi fruto da desistência do Gayer. Logicamente, começou mais para baixo. Nós enfrentamos lá o governo do Estado, a prefeitura e também uma busca e apreensão inexplicável na quinta-feira que antecedeu a eleição”, afirmou Bolsonaro numa coletiva de imprensa no Senado, na tarde dessa terça.

Nos últimos anos, a relação entre Bolsonaro e Caiado oscila. Enquanto presidente, Bolsonaro teve apoio do governador até meados da pandemia, quando o goiano se colocou contra os ataques proferidos pelo aliado às normas e orientações sanitárias. Caiado defendia o distanciamento social e as vacinas.

Os dois se reaproximaram antes da eleição de 2022, quando Caiado defendeu a reeleição de Bolsonaro, e estavam juntos em um ato realizado na Avenida Paulista, em fevereiro deste ano, para simbolizar a força do ex-presidente diante das investigações contra ele no STF. O movimento do goiano de se colocar como pré-candidato a presidente em 2026, no entanto, voltou a irritar Bolsonaro.

Ao Estadão, o governador disse que já havia tratado da relação com o ex-presidente. Questionado sobre os recentes conflitos entre ambos, Caiado afirmou que Bolsonaro o ofendeu “sem necessidade, até porque eu o apoiei em todas as eleições que ele participou no cenário nacional”.

“Aí ele (Bolsonaro) lançou o candidato contra mim em 2022 na minha reeleição. Eu ganhei no primeiro turno. Lançou o candidato contra nós aqui, depois nós buscamos o entendimento na capital. Ganhamos a eleição dele. O que eu espero é que isso também possa fazer repensar esse seu comportamento no momento da eleição de 2026. Eu acho que a gente não ganha eleição sozinho. Está claro aí”, afirmou Caiado na entrevista.

No Senado, Bolsonaro também foi questionado sobre o fato de o candidato bolsonarista na disputa pela prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), ter escondido o ex-presidente da campanha. O candidato do PT, Evandro Leitão, venceu a disputa, entregando ao partido o controle da única capital do País.

“A estratégia foi minha, não foi dele. Começou o Ciro (Gomes) apoiando, a esquerda apoiando. Se eu fosse lá na reta final, poderia trabalhar. Eu deixei ele ficar livre, leve e solto. Agora o V0, na toda a sua velocidade inicial, foi comigo. E continuamos os amigos. Eu fico muito feliz em uma jovem liderança, dessa de direita, despontando no Nordeste”, afirmou Bolsonaro.

