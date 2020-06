Geral Bolsonaro promete isenção do imposto de importação de armas para policiais e militares

6 de junho de 2020

Segundo Bolsonaro, policiais legislativos também deverão ser beneficiados com a medida. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (5) que “brevemente” deverá retirar o imposto de importação de armas para policiais e membros das Forças Armadas. Segundo Bolsonaro, policiais legislativos também deverão ser beneficiados com a medida.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de inauguração de um hospital de campanha em Águas Lindas (GO). Bolsonaro começou seu discurso dirigindo-se a policiais militares presentes e citou a medida, que, de acordo com ele, “vai ajudar todo o pessoal dos artigos 142 e 144 da nossa Constituição”, em referência aos artigos que tratam das Forças Armadas e da segurança pública.

“Dizer aos senhores que brevemente, já está bastante avançado, uma boa notícia, nós vamos poder importar armas a uso individual sem imposto de importação. Uma boa medida que vai ajudar todo o pessoal dos artigos 142 e 144 da nossa Constituição. E também vamos atingir o pessoal de segurança das casas legislativas estaduais e a federal, talvez a municipal, não tenho certeza. São medidas que ajudam.”

Na quarta-feira, Bolsonaro já havia prometido a apoiadores que tomaria mais medidas para flexibilizar a posse e o porte de armas. O presidente conversou com um grupo de caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo (conhecidos pela sigla CACS) no Palácio da Alvorada, pediu sugestões e prometeu “novidades”. Os apoiadores agradeceram as medidas que já foram tomadas por Bolsonaro e ele disse que “dá para melhorar mais”.

Também na sexta-feira, Bolsonaro voltou a chamar os manifestantes de grupos pró-democracia contrários ao governo federal de “marginais” e “terroristas”, e pediu que as forças de segurança do país atuem contra as manifestações marcadas para este domingo se os grupos extrapolarem os limites.

Bolsonaro pediu que seus apoiadores, que têm realizado atos de apoio ao governo semanalmente aos domingos em Brasília, não façam movimentos nas ruas neste fim de semana, e indicou que a Força Nacional de Segurança pode ser acionada para atuar na Esplanada dos Ministérios neste domingo, dia em que devem ocorrer manifestações contra o governo.

“A gente pede que não participe, obviamente não vão participar, o lado que luta pela democracia, que quer um governo funcionando, que luta por um Brasil melhor e preza pela sua liberdade, que não compareçam às ruas nesse dia para que nós possamos, as forças de segurança, não só as estaduais, mas como a nossa federal, façam seu devido trabalho porventura esses marginais extrapolem os limites da lei”, disse Bolsonaro.

Incomodado com o risco de crescimento das manifestações contra seu governo, Bolsonaro tem aumentado o tom e tentado colocar a pecha de “terroristas” e “vândalos” em manifestantes contra o seu governo. No último domingo, um protesto pela democracia organizado por torcidas de times de São Paulo ocupou a Avenida Paulista. No final, houve alguma confusão. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

