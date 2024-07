Política Bolsonaro questiona saúde mental de Lula: “Dominado pelo ódio”

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Na postagem em rede social nessa quarta, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirma: “Filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais”. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma publicação no X (antigo Twitter), na manhã dessa quarta-feira (3), na qual ataca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais. Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição. Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil. Enquanto isso a picanha que virou abóbora agora se transformou em pé de galinha. O chefe da organização então taca imposto na cervejinha e na picanha, os principais produtos que fez campanha enganando o eleitor!”, afirmou Bolsonaro.

Na postagem, Bolsonaro, que comandou o País entre 2019 e 2022, cita o que considera uma série de feitos em sua gestão no governo federal. Referindo-se ao próprio governo, o ex-presidente afirma que toda a lógica governamental se inverteu.

“Diminuíamos gradativamente o estado, fechávamos as contas com superávit, distribuímos mais recursos a estados e municípios, descentralizando o poder do Executivo Federal, reduzíamos impostos e aumentávamos a arrecadação”, aponta.

Por fim, o ex-presidente conclui: “Hoje, o sistema voltou”.

Eleições

Quatro pré-candidatos que recebem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo comando das capitais lideram as intenções de voto conforme levantamentos mais recentes dos principais institutos de pesquisa do País. Os nomes apadrinhados pelo presidente Lula estão à frente em outras três capitais.

Os pré-candidatos que têm o aval do ex-presidente disputam as prefeituras em Aracaju (SE), Belém (PA), Curitiba (PR) e Salvador (BA). Já os concorrentes que recebem o apoio de Lula lideram nas intenções de voto em Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). Somadas, as cidades onde os postulantes apoiados pelo petista são favoritos possuem sete milhões de eleitores. As que os apadrinhados de Bolsonaro estão na frente, totalizam 4,9 milhões.

Os dados fazem parte de levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo com base em pesquisas eleitorais mais recentes da Atlas Datafolha, Quaest, Paraná Pesquisas e Real Time/Big Data.

Vinícius Alves, pesquisador da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e diretor da IPESPE Analítica, explica que as eleições municipais representam um quadro multifacetado, com características específicas de cada cidade. Pesam o contexto político local, se o apoio dos padrinhos veio precoce ou tardiamente, por exemplo, além de um possível histórico de votação mais à esquerda ou à direita.

Por estar relacionada ao contexto local, o voto na eleição municipal é permeado por fatores que escapam à polarização entre Lula e Bolsonaro. Ainda assim, em cada capital estadual, a preferência do eleitorado é diferente e pode distinguir o potencial de votos dos pré-candidatos avalizados ou pelo petista ou pelo ex-presidente.

2024-07-03