Política Bolsonaro recebe presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado antes de videoconferência com governadores

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentam articular a sanção com eventuais vetos do projeto de socorro aos Estados e municípios Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (21), no Palácio do Planalto, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O encontro ocorreu antes de uma videoconferência entre Bolsonaro, ministros e governadores para discutir ações contra o novo coronavírus.

Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentam articular a sanção com eventuais vetos do projeto de socorro aos Estados e municípios com o compromisso de que o dinheiro destinado à saúde não seja empregado em reajustes de servidores públicos.

Aprovado no início do mês pelo Congresso, o projeto não foi sancionado por Bolsonaro. Governadores aguardam a sanção para utilizarem o dinheiro para lidar com as crises de saúde pública e econômicas provocadas pela pandemia que, conforme o Ministério da Saúde, registra 18.859 mortos e 291.579 casos no País.

O Planalto propôs o congelamento dos salários de servidores como contrapartida à ajuda de R$ 60 bilhões, contudo, na tramitação no Congresso os parlamentares aprovaram a liberação ao reajuste para determinadas categorias.

O presidente e Guedes querem que os governadores ajudem a manutenção de um possível veto. Se Bolsonaro vetar a chance de reajustes para servidores, caberá ao Congresso Nacional avaliar se mantém ou se derruba o veto.

