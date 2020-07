Política Bolsonaro retoma trabalhos no Planalto após dizer que teste de coronavírus deu negativo

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Bolsonaro só deixou a residência oficial no sábado, depois de anunciar nas redes sociais que o quarto teste realizado teve resultado negativo Foto: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro só deixou a residência oficial no sábado, depois de anunciar nas redes sociais que o quarto teste realizado teve resultado negativo. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro retomou na manhã desta segunda-feira (27) a rotina de trabalho no Palácio do Planalto, após anunciar no sábado (25) ter se recuperado da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Bolsonaro foi diagnosticado com Covid-19 no dia de 7 julho e por quase três semanas trabalhou na residência oficial do Palácio da Alvorada, onde mora com a família. Nas últimas semanas, o presidente assinou documentos de forma digital e realizou reuniões e participou de solenidades por videoconferência, como a posse do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro.

O presidente também fez caminhadas pelos jardins do Alvorada e na semana passada andou de motocicleta na área interna do palácio, quando foi fotografado sem máscara conversando com profissionais de limpeza.

Bolsonaro só deixou a residência oficial no sábado, depois de anunciar nas redes sociais que o quarto teste realizado teve resultado negativo. Logo após a publicação na rede social neste sábado, Bolsonaro saiu de moto por Brasília, acompanhado por seguranças. O presidente foi a uma loja no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), onde foi visto sem máscara.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política