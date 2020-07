Bem-Estar Coronavírus faz maternidades criarem pré-natal online e transmissão de parto

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Principais consultas ainda são presenciais, mas acompanhamento e esclarecimento de dúvidas são realizados a distância para reduzir o risco de infecção Foto: Agência Brasil Principais consultas ainda são presenciais, mas acompanhamento e esclarecimento de dúvidas são realizados a distância para reduzir o risco de infecção. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Os corredores, sala de espera e quartos de uma maternidade costumavam ser locais de encontros e abraços. Com a pandemia do novo coronavírus, essas cenas ficaram no passado e protocolos de distanciamento e restrição de visitas foram implementados.

Visita virtual, pré-natal online e transmissão do parto foram algumas das medidas tecnológicas adotadas pelas maternidades brasileiras. Algumas também estão testando gestantes e acompanhantes e criando alas exclusivas para pacientes com coronavírus.

“Resolvemos fazer releituras, porque não íamos permitir que esse momento da pandemia fosse vivido sem uma solução para os pacientes e famílias. É um momento de imensa alegria e trabalhamos para trazer acolhimento e humanização”, disse o médico Rodrigo Buzzini.

Se antes as gestantes visitavam a maternidade para conhecer as instalações e tirar dúvidas, agora esse processo é virtual. Embora as principais consultas do pré-natal tenham sido mantidas na modalidade presencial, também é possível fazer parte do seguimento online.

“Nossa plataforma de telemedicina não substitui a consulta presencial, mas permite ter contato com a paciente. Na consulta online, consigo saber quem é ela, fatores de risco, quais exames deve fazer e trazer. É um cuidado quase artesanal.” Embora as evidências científicas não sejam definitivas, gestantes são do grupo de risco para complicações da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde.

Apoio

Como as grávidas não podem participar de rodas de conversa ou se encontrar para atividades, a maternidade fez a ponte por grupos online. “Uma paciente que ganha bebê pode postar a foto dele. É uma construção positiva para que tenham a sensação de mais calor humano e proximidade. Nossas enfermeiras participam das interações técnicas”, diz Buzzini.

Cursos para pais também foram para o online. Em vídeo de 40 minutos, são tiradas dúvidas sobre trabalho de parto, amamentação e técnicas de banho.

