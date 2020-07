Polícia Após quase dois meses sem homicídios, Canoas registra primeiro caso

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Execução ocorrida no bairro Guajuviras é apurada pela Polícia Civil Foto: Polícia Civil/Divulgação Execução ocorrida no bairro Guajuviras é apurada pela Polícia Civil. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

O primeiro homicídio em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, depois de 57 dias sem nenhuma ocorrência deste tipo de crime na cidade, já está sendo investigado pela Polícia Civil.

No bairro Guajuviras, um apenado, de 26 anos de idade, foi morto com vários tiros na frente de uma residência, situada na rua Eucaliptos, no início da tarde desse domingo. A Brigada Militar e o Instituto-Geral de Perícias foram também acionados na ocorrência.

Na manhã desta segunda-feira (27), o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza, revelou que a vítima possuía diversos antecedentes criminais, como tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma, extorsão mediante sequestro, roubo de veículo, falsificação de documento, formação de quadrilha e desobediência.

As primeiras informações apontam que a execução da vítima está ligada ao narcotráfico ou vingança. O indivíduo cumpria prisão domiciliar e estava de tornozeleira eletrônica. “Esperaram que ele fosse solto”, supõe Mário Souza.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia