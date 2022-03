Flávio Pereira Bolsonaro retribui o apoio: “o Onyx foi o primeiro parlamentar a acreditar em mim”

Por Flavio Pereira | 26 de março de 2022

Presidente Jair Bolsonaro ontem em Brasília, ao lado dos ministros Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, Ciro Nogueira e João Roma. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro apoiará no Rio Grande do Sul, apenas o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Na terça-feira, o presidente gravou uma mensagem de apoio à pré-candidatura de Onyx, e apenas não foi mais explícito pedindo o voto dos gaúchos no seu atual ministro, para não incorrer em crime eleitoral. Esta posição já é conhecida junto aos círculos mais próximos do presidente. Bolsonaro tem uma explicação: “o Onyx foi o primeiro parlamentar a acreditar na minha candidatura, e tornou-se o meu coringa, uma pessoa extremamente importante no governo, dada a nossa amizade”. Jair Bolsonaro fez questão de lembrar este fato publicamente ontem no Palácio do Planalto, ao presidir a solenidade de lançamento de entregas do Programa Renda e Oportunidade na presença do ministro Onyx, que deve deixar o cargo na próxima semana, para concorrer ao governo do Estado.

O futuro do MDB

O deputado estadual Gabriel Souza deverá ser confirmado, no domingo, como pré-candidato do MDB ao governo do Estado. Ontem, o ex-presidente do partido, e atual Secretário municipal de Porto Alegre, Cezar Schirmer, anunciou a disposição de inscrever seu nome como pré-candidato. Porém, Schirmer não considera legítima a escolha pelo diretório estadual, e propõe a escolha do candidato pela convenção estadual do partido. O impasse terá um desfecho na entrevista coletiva convocada pelo presidente do MDB gaúcho Fabio Branco, domingo ao meio dia.

O futuro de Eduardo Leite

Ficou para segunda-feira, às 14h, o anúncio oficial da decisão que o governador Eduardo Leite tomará sobre o seu futuro politico. A hipótese mais provável será a permanência no PSDB, e a renúncia dia 2 de abril, para não inviabilizar o desejo de concorrer à presidência da República, na expectativa de uma renúncia de João Dória. O cenário contaria ainda com a permanência do vice-governador Ranolfo Vieira Jr. no cargo de governador até o fim do mandato, e o lançamento da candidatura ao governo do Estado, da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

Cancelado evento com o ex-presidiário na Bahia

Temendo um fracasso de público e os riscos de um esculacho ao ex-presidiário Lula, o governador Rui Costa (PT) cancelou um evento publico em Salvador que serviria para o lançamento, ontem, para anunciar oficialmente a chapa governista na Bahia. O evento será feito em local onde Lula não fique tão exposto ao público, e foi remarcado para o dia 31.

TSE fecha o cerco no combate à desinformação

Depois de sofrer forte pressão, o aplicativo de mensagens Telegram assinou um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. O acordo, oficialmente tem como propósito combater a disseminação de notícias falsas durante as eleições. O TSE já havia firmado acordo com as plataformas dos aplicativos Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram YouTube e Kwai. Com esse acordo, o TSE poderá bloquear e calar quem bem quiser nas redes sociais, sempre que entender que algum grupo político estiver disseminando notícias consideradas falsas durante as eleições.

