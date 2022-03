Flávio Pereira Ziulkoski mobiliza prefeitos contra redução no ICMS dos combustíveis

Por Flavio Pereira | 25 de março de 2022

Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski prevê rombo de R$ 3,5 bi nas finanças de prefeituras gaúchas. (Foto: Reprodução)

Os dados trazidos ontem no encontro com os prefeitos gaúchos realizado pela Famurs no município de Torres, acenderam o sinal de alerta no caixa dos municípios. Após dois anos de superávit, principalmente pelo repasse de recursos do Governo Federal, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, pediu o apoio dos prefeitos, para enfrentar as pautas que tramitam no Congresso Nacional e que impactam diretamente as finanças municipais. O impacto na perda de receita estimado para os Municípios do Rio Grande do Sul chega a R$ 3,5 bilhões. Ziulkoski listou mudanças no ICMS de combustíveis, a proposta de alteração de faixas no Imposto de Renda (alteração do limite de R$ 1.900 para R$ 2.500) e o piso de categorias, como magistério e enfermagem, dentre outras medidas. São temas polêmicos, pois afetam o consumidor,e categorias profissionais importantes.

Pisos dos professores e dos enfermeiros

Além do reajuste de 33,24% no piso do magistério, fixado pela portaria do MEC para 2022 em R$ 3.845,63, há o projeto que fixa o piso dos enfermeiros, pronto para ser votado pela Câmara dos Deputados. Conforme a proposta, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Nos demais casos, haverá proporcionalidade: 70% do piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem; e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Para os municípios do Rio Grande do Sul, o impacto estimado seria de R$ 199 milhões para o pagamento do piso dos enfermeiros, e R$ 1,868 bilhão para o novo piso dos professores.

Bate-papo com os pré-candidatos

A ideia inicial seria realizar o primeiro debate de pré-candidatos ao Palácio Piratini. Mas, sem as presenças dos pré-candidatos do MDB (que deverá ser o deputado Gabriel Souza), do PL (Onyx Lorenzoni), do PDT e União Brasil, que ainda não definiram seus nomes, a Famurs realizou ontem em Torres uma reunião morna. Compareceram o senador Luis Carlos Heinze (PP), Edegar Pretto (PT), Beto Albuquerque (PSB), Roberto Argenta (PSC), Ranolfo Vieira (PSDB), e Marco della Nina, do Patriota. Pelo PDT compareceu o seu presidente estadual, Ciro Simoni, pelo MDB o líder da bancada na Assembleia, deputado Vilmar Zanchin, e pelo União Brasil, o seu presidente estadual, Luis Carlos Busato.

Solidariedade conversa com Argenta

O vereador Claudio Janta, presidente estadual do Solidariedade, acompanhado pelo representante do partido no governo de Porto Alegre, o Secretário de Administração e Patrimônio André Barbosa, estiveram reunidos com o pré-candidato do PSC ao governo do Estado, o empresário Roberto Argenta para uma pauta sobre temas da economia e da política. Uma aliança com Argenta, um liberal, seria improvável, em razão do Solidariedade ter fechado o apoio nacionalmente à candidatura presidencial de Lula.

Caminho livre para Gabriel Souza candidato

Sem apoio das bancadas federal e estadual do MDB, e antevendo uma derrota no diretório estadual do partido, Alceu Moreira tomou o caminho mais sensato, e retirou sua pré-candidatura ao governo do estado. Retoma a campanha buscando um novo mandato na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, o ex-governador José Ivo Sartori divulgou um comunicado, garantindo que vai colaborar com o partido, defendendo a renovação no MDB, e afirmando que não é candidato a nada. São sinais claros de que o nome do deputado Gabriel Souza será aclamado domingo, como pré-candidato do MDB ao governo do Estado.

Celso Bernardi comenta

Presidente estadual do PP, Celso Bernardi comentou ontem para o colunista: “O deputado Frederico Antunes pode ser considerado, sem dúvida, o melhor e mais competente líder do governo dos últimos anos. Sua forma de agregar e dialogar sobre temas sensíveis com todos os partidos, com entidades e organizações, em sintonia com o governo, permitiu esta performance da aprovação de mais de duas centenas de projetos, todos essenciais para as reformas que o estado precisava. Ele representou e representa muito bem o PP no parlamento.

Lasier comenta possível saída do Podemos

O senador gaúcho Lasier Martins admitiu ontem, em conversa com o colunista, que está desconfortável, no momento, sua permanência no Podemos. No diálogo com a direção do partido, Lasier tem encontrado dificuldades para que lhe sejam garantidos a logística e os meios necessários ao enfrentamento de uma campanha para a reeleição ao Senado. Lasier tem até o dia 2 de abril, prazo limite para filiação a um novo partido, para decidir se permanece no Podemos.

