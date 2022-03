Flávio Pereira No MDB gaúcho, Alceu renuncia e Gabriel Souza confirma pré-candidatura

Por Flavio Pereira | 24 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Deputados federais Marcio Biolchi e Giovani Feltes declararam ontem apoio a Gabriel Souza. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os movimentos no MDB mostram uma mudança de cenário da eleição para o governo do Estado, após o deputado federal Alceu Moreira, pressentindo a dificuldade em obter maioria no diretório estadual, anunciar a renúncia à pré-candidatura. Ontem, o deputado Gabriel Souza informou à coluna que sua pré-candidatura está mantida, e que vai inscrever esta manhã o seu nome junto ao diretório estadual, encarregado de escolher no domingo, o nome do partido que vai disputar o governo do Estado. Gabriel recebeu os apoios dos deputados federais Márcio Biolchi e Giovani Feltes.

Governador gaúcho recua da filiação ao PSD

O governador Eduardo Leite mantém o suspense sobre seu futuro político, mas recuou da filiação ao PSD, dada como certa há poucos dias, ao perceber que a palavra do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab não seria garantia suficiente para a sua pré-candidatura à presidência da República. Leite enfrenta severa oposição da bancada do PSD no Senado, que prefere o apoio a Lula. A outra opção do governador será renunciar ao cargo, manter-se no PSDB, e esperar por uma pressão para que o governador João Dória, vitorioso na prévia interna, desista de concorrer.

Osmar Terra vê interferência do governador no MDB

Crítico da decisão do MDB gaúcho, que delegou aos membros do Diretório Estadual a indicação do candidato do partido ao governo do Estado, o deputado federal Osmar Terra é contra esse processo. Ele reitera que “sou contra! Isso só interessa ao governador Eduardo Leite, que interfere e tenta usar o MDB!”

Alckmin confirma: quer voltar à cena do crime

Com fortes reações negativas nas suas redes sociais, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, exaltou o ex-presidiário Lula (PT) após sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), chegando ao ao ponto de afirmar que o petista, seu antigo adversário político, “é a esperança do povo brasileiro. Ele representa a própria democracia”.

Bem diferente do outro Alckmin, que já comparou o ex-presidiário a um “ladrão de carros” e dizer que no governo federal havia uma “sofisticada organização criminosa”, uma clara referência ao PT, culminando com a célebre frase:

“Lula quebrou o país e quer voltar à cena do crime”.

Tem quem não goste, mas o combate ao crime continua

O presidente Jair Bolsonaro saudou a operação da Polícia Rodoviária Federal, que efetuou a maior apreensão de cocaína no Estado do Piauí nos últimos dois anos. O flagrante aconteceu na cidade de Piripiri.

Estima-se que o crime organizado deixou de lucrar mais de R$ 11,8 milhões com a apreensão de 66,1 Kg da droga e muitas vidas foram salvas.

Em outra operação, no Mato Grosso do Sul, pilotos da Força Aérea Brasileira interceptaram aeronave com mais 465 kg de drogas no MS. Dois caças A-29 Super Tucano e uma aeronave E-99 do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), foram empregados na missão, realizada em conjunto com o serviço de inteligência da Polícia Federal.

Jair Bolsonaro comemora o balanço positivo no combate aos criminosos:

“Os recordes de apreensão de drogas no país não param de ser batidos, ultrapassando desde o início de 2019 mais de R$ 1 bilhão, fora os recursos dos leilões de bens do tráfico de drogas que são revertidos para valorização do Servidor de Segurança Pública.”

Frederico rasga elogios ao governador Eduardo Leite

Chamou a atenção ontem na entrega da Medalha do Mérito Farroupilha ao governador Eduardo Leite, os rasgados elogios do deputado Frederico Antunes, do PP. Líder do governo no Legislativo, Frederico disse sobre o governador: “É um homem com quem me identifico pela caminhada”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira