Colunistas MDB anuncia Gabriel Souza como pré-candidato. Mas Schirmer quer disputar a convenção

Por Flavio Pereira | 27 de março de 2022

Gabriel Souza é cumprimentado pelo ex-governador José Ivo Sartori ontem, na reunião do MDB. (Foto: Divulgação/MDB)

Na presença de cerca de 800 correligionários, vindos de vários pontos do Estado, o deputado estadual Gabriel Souza foi anunciado ontem pelo presidente estadual do MDB como o candidato oficial do partido para disputar o governo do Estado. Gabriel obteve 57 votos favoráveis e dois contrários (80,2% do total).

Antes da escolha do nome do pré-candidato, o Diretório Estadual votou também a moção encaminhada por um grupo de filiados que pedia que a decisão fosse avalizada por um colégio eleitoral ampliado. A moção recebeu 56 votos contrários e 3 favoráveis, o que, segundo a direção do partido, valida a escolha de Gabriel.

Schirmer não vê legitimidade na escolha

Ontem à noite, o ex-presidente do partido e atual secretário de Assuntos Estratégicos da prefeitura, Cezar Schirmer, reafirmou ao colunista que não vê legitimidade na escolha feita pelo MDB, e que manterá a inscrição do seu nome. Schirmer afirma que “quem tem que escolher candidato é a convenção. Me inscrevi para a convenção”.

Ausências

Na reunião de ontem do diretório estadual, não compareceram nomes de peso do partido, como os ex-governadores Pedro Simon e Germano Rigotto, o ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça, os deputados federais Osmar Terra e Alceu Moreira, e o ex-parlamentar Luis Roberto Ponte.

Tiago Simon cobra revisão do projeto das praças de pedágio

O deputado estadual Tiago Simon, lider do MDB no legislativo, fez uma dura cobrança ao governo para que reveja o projeto de implantação de novas praças de pedágio no Rio Grande do Sul. O projeto vem sendo tocado pelo seu colega, deputado Juvir Costela do MDB, secretário de Logistica e Transportes. Mas Tiago Simon direcionou toda a crítica ao governador Eduardo Leite:

“Governador Eduardo Leite, o senhor não é o dono do Rio Grande do Sul. O senhor não está ouvindo o clamor da sociedade do Rio Grande do Sul, querendo colocar 27 praças que vão cobrar 47 bilhões de reais dos usuários das rodovias. Eu queria sugerir ao senhor: quem sabe o senhor tire a bunda da cadeira, e vá falar com as pessoas. Se desloque pelo Estado, fale com as pessoas, fale com os prefeitos, com o povo deste Estado, e tenho certeza que o senhor vai reavaliar esta situação que vai custar tão caro ao povo gaúcho.”

Ato falho do PT

A página oficial do PT no Instagram compartilhou sábado uma foto inicialmente publicada por Gleisi Hoffmann, em que o ex-presidiario Lula acena para a sua claque em Niterói, usando um relógio Piaget avaliado em R$ 79 mil reais. Logo em seguida, a foto foi recortada, fazendo desaparecer o relógio do pulso do ex-presidiário.

Naturalmente, foi uma atitude desnecessária. Todos sabem que Lula herdou muito dinheiro: sua falecida esposa, dona Marisa, lhe deixou uma herança milionária, resultado do trabalho como dedicada vendedora de produtos Avon.

O futuro de Jorge Pozzobon

Disposto a seguir o governador Eduardo Leite, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, esteve de malas prontas para filiar-se ao PSD. Agora, deverá permanecer no PSDB. Especula-se que poderá renunciar ao cargo de prefeito, para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Disputa entre entre “o bem e o mal”

O presidente Jair Bolsonaro resumiu ontem, no ato de filiação ao PL em Brasília, o que estará em jogo na eleição deste ano: “O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é luta da esquerda contra a direita. É luta do bem contra o mal. Nós vamos vencer essa luta, porque eu estarei sempre na frente de vocês.”

