Colunistas Como evitar dores antes, durante e após o exercício

Por Filipe Guerrero Gracia | 27 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Romper com o sedentarismo é decisivo porque precisamos estimular as estruturas que nos dão sustento e movimento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Muitas pessoas que sofrem com dores em seu dia a dia temem praticar exercícios. Só que o sedentarismo tende a agravar o problema. Evitar se movimentar faz com que a musculatura mais próxima à região dolorosa acabe tensionada. Uma dor no quadril pode gerar uma tensão na lombar e até repercutir na cabeça, por exemplo.

Romper com o sedentarismo é decisivo porque precisamos estimular as estruturas que nos dão sustento e movimento. Os músculos devem ser exercitados para que possam viabilizar a locomoção e as atividades diárias. Quando não é recrutado com frequência e na intensidade adequada, o corpo acaba por sentir dores, fadiga, imobilização, etc.

Pensando nas pessoas com dor crônica, o foco está na qualidade do movimento, seja qual a for a modalidade de escolha. A caminhada é uma opção boa, porque melhora a postura, a respiração, a força e a flexibilidade, trazendo como benefício a redução da dor.

Não há um padrão estabelecido de exercícios para todos. Por isso, o treinamento precisa ser individualizado, de acordo com o limite corporal de cada individuo. Inclusive, a boa comunicação entre aluno e treinador é essencial para encontrar a dosagem correta de exercícios.

Entende-se que o alongamento não alivia as dores musculares. Porém, isso não representa que ele seja menos importante. Ele pode evitar que as dores se tornem maiores até a procura por ajuda. O alongamento serve como um reparo da musculatura. O ideal é fazer um aquecimento antes do exercício e um alongamento depois.

É importante que haja um profissional de educação física orientando o seu treino e organizando sua planilha, para que não haja exageros. Depois, se mesmo com a orientação profissional e seguindo todas as dicas acima a dor não der um descanso, pode significar algo mais sério, como uma lesão.

E não buscar ajuda especializada pode servir apenas para acentuar o problema. Nesse momento, buscar um tratamento conservador com um osteopata, um fisioterapeuta do esporte ou, dependendo da lesão, um ortopedista é o mais aconselhável para averiguar o problema e chegar a um diagnóstico e a um tratamento adequados.

O descanso também é necessário e está entre os principais itens para alcançar um bom condicionamento físico. Não se deve subestimar o momento em que o seu corpo está cansado pelo treino. Para isso, o período ideal de repouso varia de pessoa para pessoa, uma vez que depende da intensidade e dos exercícios praticados e do condicionamento físico de cada um.

Neste momento, busque “escutar” o seu corpo, entender o esforço exigido e se recuperar durante o tempo que for necessário, mesmo que leve alguns dias. Mesmo para pessoas altamente condicionadas, não é indicado que se faça exercícios nos sete dias da semana. O dia do descanso deve fazer parte da planilha de treinos.

Abaixo algumas dicas para evitar dores durante e depois do exercício:

— Tenha uma rotina de treinos;

— Pratique o exercício o mais próximo de sua técnica ideal;

— Conte com a ajuda de um profissional qualificado;

— Não queira aumentar a carga ou intensidade sem dominar a técnica corretamente;

— Faça variações de exercícios, ainda que seja para um mesmo músculo;

— Tenha um sono de qualidade para recuperar a energia gasta durante o dia;

— Não deixe de se hidratar bem, impedindo que haja uma desidratação passível de causar dores e cãibras;

— Procure ter uma dieta equilibrada, como o consumo de alimentos ricos em proteínas magras, que contribuem na reparação muscular.

Filipe Guerrero Gracia – Osteopata DO MRO Br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas