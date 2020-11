O presidente Jair Bolsonaro revogou uma homenagem concedida à embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro. Ela recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

A decisão de Bolsonaro, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (03), retira o título recebido pela embaixadora no dia 7 de outubro. “Tornar sem efeito o Decreto de 6 de outubro de 2020 […] referente à admissão, na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Grã-Cruz, de Marichu Barredo Mauro, Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República das Filipinas”, diz trecho do decreto.

A medida foi tomada após imagens divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, revelarem cenas de agressões de Marichu contra uma empregada doméstica na residência diplomática em Brasília.

A funcionária agredida é uma filipina de 51 anos. Após o caso vir à tona, o governo das Filipinas ordenou o retorno da diplomata ao país asiático, onde ela deve ser processada e julgada.