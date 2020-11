Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite diz que o Rio Grande do Sul é um dos Estados com maior “portfólio de privatizações”

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Leite discutiu com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, projetos de desestatização relacionados ao Estado Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Leite discutiu com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, projetos de desestatização relacionados ao RS. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite se reuniu com o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Gustavo Montezano, nesta terça-feira (03), em Brasília, para avaliar a evolução dos cronogramas das modelagens dos projetos de desestatização já estabelecidas, além de discutir novas possibilidades.

“O Rio Grande do Sul é um dos Estados que têm um dos maiores portfólios de projetos de PPPs [parcerias público-privadas] e privatizações, e fazemos essas reuniões periódicas para acompanhar o estágio de cada uma delas. Entre elas, está a CEEE-D [Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica], cujo edital está previsto para ser publicado ainda em dezembro”, destacou o governador.

Em maio do ano passado, o governo do Estado e o BNDES assinaram um acordo de cooperação técnica que determinou que o banco seria responsável por efetuar a coordenação do projeto de desestatização da CEEE, da Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul) e da CRM (Companhia Riograndense de Mineração) durante todas as fases, que compreendem estudos e modelagem econômico-financeira, consulta e audiência pública, realização do leilão e assinatura do contrato entre o setor público e o parceiro privado.

Há, ainda, projetos que abrangem concessões rodoviárias e parcerias público-privadas envolvendo a Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), além de outras possibilidades de participação privada que poderão ser incluídos na parceria entre o BNDES e o Estado.

O primeiro contrato de estruturação para a modelagem de uma das empresas foi assinado em agosto de 2019, envolvendo a privatização da CEEE-D e da CEEE-GT (Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica).

Os secretários Artur Lemos Júnior (Infraestrutura e Meio Ambiente), Marco Aurelio Cardoso (Fazenda) e Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais), o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e os presidentes da Corsan, Roberto Barbutti, e da CEEE, Marco Soligo, também participaram do encontro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul