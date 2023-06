Rio Grande do Sul Bolsonaro desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira, mesmo dia do julgamento que pode torná-lo inelegível

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Ex-presidente participa de eventos na capital gaúcha até sexta-feira. (Foto: Arquivo/PR)

Por volta das 11h30min desta quinta-feira (22), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcará em Porto Alegre para um encontro com empresários na 23ª edição do evento Transposul, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). A viagem será realizada no mesmo dia em que um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode torná-lo inelegível.

Simpatizantes e correligionários prepararam uma recepção ao político do PL no Aeroporto Salgado Filho. Na programação estão previstas uma coletiva de imprensa às 16h e jantar em churrascaria.

Ele deve permanecer na capital gaúcha durante a sexta-feira (23), a fim de participar de uma atividade partidária, no Teatro da Assembleia Legislativa, como foco em novas filiações à legenda da qual faz parte.

Entenda

O processo no qual Bolsonaro é réu envolve a análise de uma ação em que o PDT aponta a prática de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e desvio de finalidade. No centro da questão está uma reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022.

Então candidato à reeleição para o Palácio do Planto, ele aproveitou o evento – transmitido pela TV Brasil, que é estatal – para repetir informações sabidamente falsas sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

A sessão está marcada para as 9h e deve se estender , já que a Corte reservou outras duas datas (27 e 29 de julho) para um eventual prosseguimento. Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves é o relator do processo no TSE.

Ele deve abrir a sessão com a leitura do texto. Em seguida serão ouvidos os advogados de defesa e de acusação, tendo como desfecho a manifestação do voto pelo magistrado e dos demais integrantes da Corte.

Em abril deste ano, o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade, por meio de uma peça assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco. A avaliação do órgão é de que o discurso do então chefe do Executivo nacional atacou as instituições eleitorais para abalar a confiança da população no processo de escolha democrático.

“Vou perder”

Em entrevista ao canal televisivo CNN na noite desta quarta-feira (21), Bolsonaro disse que não espera por um resultado favorável junto ao TSE: “É quase uma unanimidade que vou perder a ação. Não sei por que criam uma tempestade em copo d’água. Apenas conversei com eles [os diplomatas] sobre como funcionava o sistema eleitoral”.

(Marcello Campos)

