Economia Senado adia sabatina de Galípolo para direção do Banco Central

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Galípolo foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Galípolo foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado adiou a sabatina de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para as diretorias do Banco Central para 4 de julho. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

Originalmente, a sessão para avaliar os novos nomes para o BC estava prevista para 27 de junho. O adiamento ocorreu porque a próxima semana deve ser esvaziada na Casa devido às festividades de São João.

A CAE vai analisar os nomes do ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda Gabriel Galípolo para a Diretoria de Política Monetária e do técnico do BC Ailton Aquino para a diretoria de Fiscalização.

Galípolo foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021. Deixou a instituição durante uma reestruturação após a venda da Fator Corretora para o BTG Pactual. O banco, fundado em 1973, tem tradição na participação em programas de privatização e parcerias público-privadas (PPPs), área em que Galípolo também atua através de uma consultoria própria, criada em 2009. Até por isso, seu nome chegou a ser cotado para a presidência do BNDES. Desde fevereiro deste ano, Galípolo é também conselheiro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Depois de deixar o Fator, Galípolo atuou informalmente durante a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República como conselheiro sobre o mercado financeiro e interlocutor com a Faria Lima. Ele chamou a atenção ao acompanhar a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, em um jantar com empresários ainda em abril.

O interesse do economista por política não é novidade. Galípolo é mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), instituição pela qual já era formado em Ciências Econômicas e onde também lecionou na graduação. Galípolo é ainda pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

Além disso, Galípolo tem experiência na máquina pública. Foi chefe da Assessoria Econômica da Secretaria de Transportes Metropolitanos em 2007 e diretor da Unidade de Estruturação de Projetos da Secretaria de Economia e Planejamento em 2008, na gestão de José Serra (PSDB-SP) como governador do Estado de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/senado-adia-sabatina-de-galipolo-para-direcao-do-banco-central/

Senado adia sabatina de Galípolo para direção do Banco Central

2023-06-21