Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Para especialista, maior risco é de ocorrer novos episódios como os de 8 de janeiro. (Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil)

Se o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível, pouco muda de imediato. O maior risco é no médio prazo, com chances de novos episódios como os de 8 de janeiro. A avaliação é do presidente da consultoria Eurasia Group, Ian Bremmer.

Em parte, segundo ele, porque o presidente Lula é relativamente popular e Bolsonaro ainda será o líder da oposição, a figura política mais importante e poderá determinar quem vai concorrer contra a esquerda nas próximas eleições presidenciais. “Mas isso enfurecerá ainda mais a base populista de direita, que vimos na insurreição de 8 de janeiro. Fiquei horrorizado, especialmente porque os EUA exportaram um pouco disso para vocês”, relatou.

Ele complementa que se o Judiciário, que não é visto como independente e está politizado, “decidir que Bolsonaro não pode concorrer na próxima eleição presidencial, haverá apoio ainda mais forte a ele. O apoio que tem será mais inflamado, mais arraigado, semelhante ao que acontece quando surgem casos contra Trump nos EUA. E isso pode levar a mais manifestações, a mais violência. Não logo depois, mas ao longo do tempo”.

Fator Trump

No cenário político americano, Bremmer argumenta que, se o ex-presidente Donald Trump for nomeado candidato pelo Partido Republicano, a democracia estará ainda mais ameaçada.

“Trump é completamente inadequado para o cargo, é completamente incapaz de servir aos EUA. Acreditava nisso que quando ele era democrata, acredito agora que é republicano. Ele só piorou com o tempo. E o fato de que alguém assim conseguiu assumir o controle de um dos dois partidos políticos dos EUA é perigoso, essa é a verdade. É provável que ele consiga a nomeação [do Partido Republicano para disputar a eleição]. Não é certo, mas é provável. Se conseguir, a maioria dos republicanos, incluindo os que são hoje candidatos à Presidência, o apoiará. E o apoiarão não importa o que aconteça com as investigações. Isso significa que se oporão ao DOJ, ao FBI e dirão a 40% do país que essas instituições são ilegítimas. A democracia dos EUA está em apuros. Não está prestes a virar uma ditadura, a entrar em colapso, mas está em apuros”, explicou o presidente da consultoria Eurasia Group, Ian Bremmer.

2023-07-01