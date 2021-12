Política Bolsonaro sobre a revista Time: “Será que vai para mim aquele prêmio?”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Presidente foi eleito personalidade do ano em votação popular da revista; voto dos editores será informado no dia 13 de dezembro Foto: PR/Divulgação Presidente foi eleito personalidade do ano em votação popular da revista; voto dos editores será informado no dia 13 de dezembro. (Foto: PR/Divulgação) Foto: PR/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após ser eleito personalidade do ano em votação popular da revista americana Time, o presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou nesta quinta-feira (09) se, de fato, ganhará a premiação segundo o voto dos editores da publicação.

“Será que vai para mim aquele prêmio? Agora são os editorialistas que vão decidir, né”, disse o chefe do Executivo em conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada, em Brasília.

Bolsonaro ganhou a enquete popular na última terça-feira (07), como informou a revista. Já o nome da personalidade, de acordo com o voto dos editores da publicação, será informado na próxima segunda-feira (13).

O presidente comentou ainda sobre o futuro da filha Laura Bolsonaro, 10 anos. “Ela deve ir para o Colégio Militar no ano que vem, por questão de segurança. Me criticaram bastante, mas se eu não estou seguro, imagina a minha filha? Com todo respeito aos seguranças aqui [aponta para trás], mas não são 100% eficazes não”, criticou.

Em outro momento da conversa, Bolsonaro questiona a idade de uma apoiadora, que conta ter 81 anos de idade. “A senhora viveu a história de 64 a 85 (período da Ditadura Militar no Brasil). A senhora viu o preço que nós pagamos para não deixar o Brasil se comunizar naquela época. Deus está conosco, Deus está conosco”, disse o chefe do Executivo.

