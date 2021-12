Porto Alegre Feirão de Empregos ocorre neste sábado na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Serão 386 vagas oferecidas das 8h30 às 17h, na Escola de Samba União da Vila IAPI Foto: Cesar Lopes/PMPA Serão 386 vagas oferecidas das 8h30 às 17h, na Escola de Samba União da Vila IAPI. (Foto: Cesar Lopes / PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Feirão de Empregos para a comunidade da Zona Norte de Porto Alegre ocorre neste sábado (11), das 8h30 às 17h, na Escola de Samba União da Vila IAPI (av. Bernardino Silveira Amorim, 915 – Sarandi).

O evento é promovido pela unidade do Sine Municipal, em parceria com a FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social). Os interessados devem levar um documento com foto e comprovante de residência.

Um total de 389 ofertas de emprego serão disponibilizadas entre as empresas participantes e mais as vagas gerais do sistema. Equipe técnica vai analisar o perfil dos candidatos e encaminhar para as entrevistas de emprego nas empresas participantes da ação.

“Chegamos ao final do ano com a certeza de que estamos fazendo a diferença na vida das pessoas com essa regionalização do atendimento, possibilitando que muitos tenham um Natal e Ano Novo com emprego e renda assegurados”, diz o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann.

A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) também estará presente com atendimento e orientações. A Procempa é a parceira para a rede de informática necessária aos atendimentos do sistema de vagas

Haverá doação de roupas e calçados adequados para entrevista de emprego, arrecadados pelo projeto Manobra Solidária e pelo Cabide Solidário do Sine. O grupo Mar e Mar Hotéis oferecerá café aos trabalhadores enquanto aguardam atendimento.

Mercado – Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, o último trimestre do ano apresentou queda de 1,6% no índice de desemprego em todas as regiões brasileiras, na comparação com o trimestre anterior.

