Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Trecho 2 possui 134,4 mil metros quadrados e 850 metros de extensão Foto: Divulgação/PMPA Trecho 2 possui 134,4 mil metros quadrados e 850 metros de extensão. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Dois grupos de empresas foram autorizados a desenvolver os estudos para implantação, gestão, operação e manutenção da marina pública e de espaços voltados às atividades náuticas no trecho 2 do Parque Urbano da Orla do Guaíba, na região do Anfiteatro Pôr-do-Sol, em Porto Alegre. O resultado foi publicado na edição dessa quarta-feira (08) do Diário Oficial de Porto Alegre.

Com 134,4 mil metros quadrados e 850 metros de extensão, o trecho 2 da Orla fica localizado entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio e apresenta condições para um elemento âncora que dê sustentabilidade econômica à marina da Orla e demais atividades acessórias para o funcionamento.

A prefeitura recebeu quatro requerimentos. Um dos selecionados foi o que reúne as empresas Cheetah Consultoria Empresarial, Photo Arquitetura, PierBrasil Engenharia e Soluções Tecnológicas, Arvut Meio Ambiente e Superfície Engenharia. O segundo requerimento autorizado é formado pela Construtora Pelotense Ltda e RGS Engenharia S.A.

Os outros dois requerimentos, da TGS Eventos e do grupo IN Poa e LM Geradores, não atenderam às necessidades estipuladas pelo edital lançado em outubro. As empresas selecionadas terão 90 dias para apresentação dos trabalhos de modelagem técnica e econômico-financeira. Os estudos não geram custo para o Executivo Municipal, pois são pagos pelo vencedor da concessão.

