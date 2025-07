Política Bolsonaro tem recurso negado contra o deputado Guilherme Boulos em caso que envolve Marielle Franco

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente pedia R$50 mil por danos morais em decorrência de publicações feitas pelo parlamentar, questionando uma "possível articulação" de Bolsonaro e sua família com o assassinato da vereadora Foto: Ton Molina/STF (Foto: Ton Molina/STF) Foto: Ton Molina/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um recurso negado, nesta quinta-feira (31), em um processo contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). O caso diz respeito a falas proferidas pelo parlamentar, que associou o ex-presidente ao assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

Bolsonaro cobrava uma indenização de R$ 50 mil de Boulos por danos morais em uma ação que lista publicações do X (antigo Twitter), em que o deputado do PSOL teria apontado o ex-presidente como responsável pelo crime.

Em um dos posts citados no documento, o deputado federal questionou uma “possível articulação do Bolsonaro e da família Bolsonaro com aqueles que mataram Marielle Franco”.

Na decisão, no entanto, a juíza entendeu que as falas de Boulos “tratam de temas de interesse público” e foram feitas com tom de “fiscalização e crítica política”.

“As declarações do recorrido, apesar de sua natureza controversa, tratam de temas de interesse público, que geram batalhas ideológicas, e foram proferidas no contexto de fiscalização e crítica política, sem configurar imputações criminosas diretas ou ofensas pessoais desconectadas da atividade parlamentar”, escreveu.

Ainda de acordo com ela, Bolsonaro, por ser uma figura política está exposto a “críticas mais acintosas do que ocorre com as demais pessoas”.

Na época em que entrou com a ação, em 2024, a defesa do deputado afirma que ele “simplesmente cobrou que os inúmeros fatos públicos ligando os envolvidos no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes ao bolsonarismo sejam investigados” e que “em momento algum acusou o ex-presidente de participação no crime”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-tem-recurso-negado-contra-o-deputado-guilherme-boulos-em-caso-que-envolve-marielle-franco/

Bolsonaro tem recurso negado contra o deputado Guilherme Boulos em caso que envolve Marielle Franco

2025-07-31