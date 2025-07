Rio Grande do Sul Boate Kiss: desembargadores da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do RS realizarão atendimento às partes

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A tragédia deixou 242 mortos e mais de 600 feridos Foto: MP/Divulgação/Arquivo A tragédia deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. (Foto: MP/Divulgação/Arquivo) Foto: MP/Divulgação/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (1º), a partir das 14h, os magistrados da 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) realizarão atendimento conjunto, dirigido aos representantes do Ministério Público, Assistentes de Acusação e defensores constituídos no caso Kiss.

Previsto no COJE (Código de Organização Judiciária do Estado) e no Estatuto da OAB/RS, o procedimento tem como objetivo ouvir as demandas das partes e organizar a sessão de julgamento onde será dado prosseguimento à análise dos recursos de apelações, marcada para 26 de agosto, às 9h, no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, 13º andar do TJRS.

O atendimento ao Ministério Público e à Assistência de Acusação começará às 14h, seguido pelas defesas dos acusados, às 14h30min. Participarão o Presidente da Câmara, Desembargador Luciano André Losekann, a relatora dos recursos, Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, o Desembargador Luiz Antônio Alves Capra e a Desembargadora Viviane de Faria Miranda.

Respondem ao processo quatro réus: os empresários Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, sócios da boate, o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e o auxiliar Luciano Bonilha Leão, ambos da Banda Gurizada Fandangueira. Eles foram condenados pelo júri em 10/12/21. As penas variam entre 18 e 22 anos de prisão, e todos estão presos preventivamente.

O incêndio na Boate Kiss, no centro de Santa Maria, ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, quando acontecia uma festa universitária. Durante a apresentação da banda, um artefato pirotécnico foi acionado, e as faíscas atingiram o teto revestido de espuma, iniciando o fogo. As chamas se espalharam rapidamente, resultando na morte de 242 pessoas e ferindo outras 636.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/boate-kiss-desembargadores-da-1a-camara-especial-criminal-do-tribunal-de-justica-do-rs-realizarao-atendimento-as-partes/

Boate Kiss: desembargadores da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do RS realizarão atendimento às partes

2025-07-31