Política Ministro Alexandre de Moraes determina que a Advocacia-Geral da União tome providências sobre a extradição de Carla Zambelli

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A deputada, que tem cidadania italiana, foi presa em Roma na terça-feira (29) pela polícia da Itália Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira (31) que a AGU (Advocacia-Geral da União) acompanhe e tome providências sobre a extradição da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para o Brasil.

A deputada, que tem cidadania italiana, foi presa em Roma nesta terça-feira (29) pela polícia da Itália. Ela tinha fugido para o país europeu depois de ter sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Antes, passou pelos Estados Unidos.

Carla Zambelli será apresentada à Justiça da Itália na sexta-feira. A partir de agora, a órgão do governo brasileiro vai acompanhar o processo e pode informar, na tramitação da ação penal, sobre o andamento da extradição.

O Brasil já deu entrada formal no pedido de extradição da deputada para que ela cumpra a pena de prisão em solo brasileiro. A deputada passa nesta sexta-feira (1º) por um audiência de custódia na Itália. Carla Zambelli está detida, no presídio feminino de Rebibbia, a meia hora do centro de Roma. No procedimento, a Justiça local poderá relaxar a detenção ou dar prosseguimento ao pedido de extradição feito pelo Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-alexandre-de-moraes-determina-que-a-advocacia-geral-da-uniao-tome-providencias-sobre-a-extradicao-de-carla-zambelli/

Ministro Alexandre de Moraes determina que a Advocacia-Geral da União tome providências sobre a extradição de Carla Zambelli

2025-07-31