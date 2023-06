Notícias Bolsonaro tem segundo almoço com prefeito de São Paulo e o PL reforça a fritura do ex-ministro e agora deputado federal Ricardo Salles

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Salles foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro e já afirmou em entrevista que o candidato de Bolsonaro seria ele.(Foto: Marcos Corrêa/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, almoçaram com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pela segunda vez em menos de um mês. O encontro reforça a aproximação do ex-mandatário com Nunes, que deverá tentar a reeleição em 2024, enquanto o PL intensifica o processo de “fritura” do deputado federal Ricardo Salles, que quer concorrer à disputa municipal como o nome do bolsonarismo.

Segundo pessoas próximas de Nunes, o prefeito ouviu de Bolsonaro e Valdemar que o partido está de “portas abertas”. A direita busca um candidato para contrapor a Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL que foi ao segundo turno da eleição municipal contra Bruno Covas, em 2020, morto no ano seguinte. Boulos é o nome mais forte da esquerda e tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro de Nunes e Bolsonaro foi realizado na casa de um empresário, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista.

Um dos presentes disse ao ex-presidente que seria importante para o ex-presidente apoiar Nunes na corrida eleitoral de 2024. Bolsonaro, então, afirmou que os dois ainda iriam tomar “muita tubaína”, em uma alusão ao fato de ele não tomar bebida alcoólica.

Além de Nunes e Bolsonaro, participaram do almoço o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o secretário-executivo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Filipe Sabará, e o assessor e advogado do ex-presidente Fábio Wajngarten.

Pessoas que participaram do encontro disseram que Nunes foi pego de surpresa com a presença de Bolsonaro e que o almoço contaria apenas com empresários, o que incluía nomes do agronegócio. Segundo pessoas próximas de Nunes, ele tem dito que a discussão sobre a corrida eleitoral tem sido antecipada.

No encontro, foi feito um convite para que a primeira-dama, Regina Carnovale Nunes, participe de ações sociais do PL Mulher, que hoje é comandado por Michelle Bolsonaro. A mulher de Salles, Gisela Estella, é amiga de Michelle.

Nas redes sociais, Sabará postou uma foto com Bolsonaro. “Dia de conversas sobre política e democracia com nosso sempre presidente Jair Bolsonaro, ele que, mesmo sendo atacado constantemente com todo o tipo de narrativa, sempre é um feroz defensor da verdadeira

democracia (poder do povo), da Constituição Federal e das nossas liberdades. Bem diferente do que temos visto recentemente”, afirmou o secretário.

O encontro também fora patrocinado por Valdemar. Na ocasião, Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participaram da posse da nova presidente do PL Mulher São Paulo, a deputada federal Rosana Valle. O prefeito e Bolsonaro almoçaram e se reuniram antes do evento, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Na ocasião, não houve conversas diretas sobre candidatura.

Reação

O deputado federal Ricardo Salles (PL) fez um post bastante sugestivo após as notícias de um almoço entre Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e o atual prefeito de São Paulo Ricardo Nunes

(MDB). O encontro dá novos indícios de que o ex-ministro bolsonarista deve ser isolado pelo PL na disputa eleitoral do ano que vem.

Nunes é o principal concorrente de Salles na direita. Valdemar tem, inclusive, sinalizado que o partido poderá apoiar o atual prefeito por se tratar de um nome menos radical e que atrairia mais votos. Atualmente, quem lidera a corrida, segundo pesquisas, pelo comando da cidade é Guilherme Boulos (PSOL).

Salles, sob o risco de ser isolado, publicou, sem citar Bolsonaro ou Valdemar Costa Neto: “Quem com os porcos anda, farelo come”. A publicação, porém, ocorreu na esteira das notícias de seu isolamento no próprio partido.

“O deputado fazendo isso, só mostra que seu interesse é próprio e não partidário e nem por causa”, criticou um bolsonarista nas respostas à publicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/bolsonaro-tem-segundo-almoco-com-prefeito-de-sao-paulo-e-o-pl-reforca-a-fritura-do-ex-ministro-e-agora-deputado-federal-ricardo-salles/

Bolsonaro tem segundo almoço com prefeito de São Paulo e o PL reforça a fritura do ex-ministro e agora deputado federal Ricardo Salles

2023-06-04