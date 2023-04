Política Bolsonaro tem vitória em ação no Tribunal Superior Eleitoral sobre campanha de 2022

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em material de campanha foi usado um trocadilho com a Ku Klux Klan, organização terrorista americana que promovia a supremacia racial branca.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma vitória nesta quinta durante o julgamento de uma representação apresentada contra ele no TSE, durante a campanha eleitoral de 2022. O plenário do tribunal decidiu, por unanimidade, que a ação é improcedente.

O processo trata da divulgação de uma carreata que teve a participação dos então presidente e primeira-dama e do deputado federal General Girão (PL-RN), também alvo da representação. O material continha a frase “Cuscuz Clan em Natal com Bolsonaro e Michelle Bolsonaro”.

Os autores da representação original, os candidatos a Câmara dos Deputados José Américo (PT-SP) e Orlando Silva (PCdoB-SP) denunciaram a suposta propaganda eleitoral irregular, por meio da divulgação de discurso de ódio, na internet, por conta do trocadilho com a alusão à organização supremacista Ku Klux Klan. A então presidenciável Sofia Manzano (PCB) acabou assumindo a ação, por disputar o pleito nacional.

No julgamento, o relator, ministro Carlos Horbach, apontou que as postagens convidando para evento surgiram em resposta às declarações pelo então candidato Lula, que comparou atos do dia 7 de Setembro a uma reunião da KKK. Ele ainda citou decisão do STF que declarou inconstitucionais dispositivos da Lei das Eleições que vedavam sátira a candidatos.

Horbach então decidiu que o material não se enquadra no dispositivo que veda propaganda que, entre outros pontos, “veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive contra pessoa em razão de sua deficiência”.

Apesar de acompanhar o voto do relator, a ministra Cármen Lúcia alertou que é preciso ter cuidado para não usar as palavras em espaços de ação política que suscitem mais ódio e experiências graves na sociedade. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, complementou dizendo que não se deve aceitar que “mensagens de ódio, mensagens racistas, nazistas e homofóbicas sejam disfarçadas de sátira e ironia”.

A Ku Klux Klan (por vezes chamada de KKK) foi um grupo terrorista fundado em uma pequena cidade no Estado do Tennessee, Estados Unidos, entre os anos de 1865 e 1866, após a Guerra Civil Americana, por ex-soldados confederados.

A organização possuía ideais supremacistas (a ideia de que um grupo é superior a outro) e promovia atentados contra negros, judeus e também contra brancos que apoiassem a abolição e defendessem os direitos dos negros.

Inicialmente as ações do grupo envolviam cavalgadas noturnas brandindo tochas e gritando palavras de ódio para amedrontar os negros, mais tarde suas ações ficaram mais violentas, passando a atacar escolas e igrejas frequentadas por negros.

As vítimas dos atentados eram espancadas até a morte ou mesmo enforcadas em vias públicas, as motivações eram sempre acusações vagas e falsas, muitas delas fazendo com que os negros parecessem criaturas selvagens.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-tem-vitoria-em-acao-no-tribunal-superior-eleitoral-sobre-campanha-de-2022/

Bolsonaro tem vitória em ação no Tribunal Superior Eleitoral sobre campanha de 2022

2023-04-21