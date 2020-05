Política Bolsonaro terá reunião com governadores nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O objetivo é discutir o projeto de auxílio a Estados e municípios Foto: Marcos Corrêa/PR O objetivo é discutir o projeto de auxílio a Estados e municípios. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro e os governadores deverão ter reunião, na quinta-feira (21), às 10h, para discutir o projeto de auxílio a Estados e municípios. A proposta foi aprovada no Congresso Nacional e aguarda a sanção do presidente.

O tema tem sido marcado por polêmicas, agravadas pelas discordâncias do presidente com as medidas de isolamento social mantidas pelos administradores estaduais. No Congresso, a discussão recaiu sobre os valores e percentuais a serem repassados a estados.

Outro ponto de divergência foi a contrapartida definida pelo Ministério da Economia, que era o congelamento dos salários dos servidores. Porém, na discussão, houve a inclusão de algumas categorias no texto aprovado. O presidente já informou que seguirá a orientação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e vetará o texto, mantendo o congelamento a todos os servidores.

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul projeta que a primeira parcela será de R$ 486 milhões. A expectativa era de que o recurso fosse liberado até 20 de maio. Conforme o titular da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, no caso do Estado, os recursos vão recompor o fluxo de caixa do Tesouro e auxiliar no pagamento da folha.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política