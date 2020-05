Rio Grande do Sul Retomada ligação asfáltica entre Antônio Prado e Nova Roma do Sul

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Expectativa é de que a pavimentação seja concluída no fim de julho, dependendo das condições do tempo Foto: Daer/Arquivo Expectativa é de que a pavimentação seja concluída no fim de julho, dependendo das condições do tempo. (Foto: Daer/Arquivo) Foto: Daer/Arquivo

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) – retomou a pavimentação da ERS-448, entre Antônio Prado e Nova Roma do Sul, na Serra.

Serão investidos R$ 2,5 milhões – provenientes da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) – na pavimentação de cinco dos 14 quilômetros da rodovia.

“É compromisso do governo do Estado dar andamento a obras em condições de serem finalizadas, otimizando os recursos públicos”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

“No caso da ERS-448, estamos atendendo a uma demanda da comunidade, que, ainda neste ano, receberá um segmento da estrada capaz de impulsionar o desenvolvimento regional.” A expectativa é de que a obra de pavimentação seja concluída no fim de julho – previsão que pode ter alterações de acordo com as condições climáticas.

“Já temos a base do asfalto implantada nesse trecho e, em seguida, aplicaremos uma nova camada sobre esse material”, explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Será uma obra que qualificará essa importante rota de escoamento da produção da Serra.”

