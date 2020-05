Rio Grande do Sul Pai e filha grávida são presos com dois quilos de crack em Paverama

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Na bolsa da mulher foram encontradas duas porções de cocaína, o que motivou os agentes federais a realizarem uma busca minuciosa no veículo Foto: PRF/Divulgação Na bolsa da mulher foram encontradas duas porções de cocaína, o que motivou os agentes federais a realizarem uma busca minuciosa no veículo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu pai e filha grávida e apreendeu dois quilos de crack na madrugada desta terça-feira (19), na BR 386, em Paverama, que seriam levados de Porto Alegre a Crissiumal, no interior do Estado.

Policiais rodoviários federais abordaram um automóvel Fusion, que tinha como ocupantes pai e filha, de 53 e 26 anos respectivamente, ambos moradores de Crissiumal. A passageira, gestante, afirmou que havia viajado a Porto Alegre para realizar exames médicos, porém apresentou muito nervosismo durante a abordagem.

Na bolsa da mulher foram encontradas duas porções de cocaína, o que motivou os agentes federais a realizarem uma busca minuciosa no veículo. No interior de uma caixa que era transportada no assoalho, junto aos pés da passageira, foram localizados dois tabletes que totalizaram dois quilos de crack.

Pai e filha foram presos por tráfico de drogas e encaminhados, com o material ilícito apreendido, à polícia judiciária de Lajeado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul