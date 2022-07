Política Bolsonaro troca Brasília por São Paulo para oficialização de candidatura

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Presidente escolheu a cidade para tentar alavancar candidatura. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A direção da campanha de Jair Bolsonaro decidiu transferir de Brasília para São Paulo a convenção do PL que vai oficializar a candidatura do presidente da República e de seu vice, o general Walter Braga Netto. A convenção está marcada para o próximo dia 22 e o local ainda não foi escolhido, uma vez que a decisão foi tomada nos últimos dias pela cúpula.

Os estrategistas de Bolsonaro querem aproveitar o evento, que deve reunir milhares de apoiadores, para reforçar a presença do presidente da República em São Paulo. A avaliação da campanha à reeleição do presidente é que um lançamento da candidatura em São Paulo é um gesto importante para aproximar Bolsonaro desse eleitorado que, historicamente, tem afinidade com a direita e reforçar o sentimento do antipetismo.

O Estado é um dos quatro palcos prioritários da ofensiva bolsonarista para tentar decolar nas pesquisas em julho. Os outros são Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A avaliação da campanha é de que, ganhando um bom impulso votos nesses locais, o presidente pode garantir um lugar no segundo turno contra Lula.

Para isso, Bolsonaro acha que tem que reforçar a campanha de seu ex-ministro, Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo paulista pelo Republicanos.

Em conversas com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que negocia uma aliança com Tarcísio em São Paulo, aliados de Bolsonaro ouviram que o candidato da direita que for para o segundo turno com o petista Fernando Haddad deve ganhar a eleição para o governo. Isso porque o eleitorado paulista tende a ser mais conservador e antipetista, especialmente no interior.

Vantagem de Lula

Por essa razão, a programação e os discursos do evento vão mirar no antipetismo para para ganhar impulso. Pesou na decisão também o fato de São Paulo ser o berço do PT. Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada no final de junho, Lula tem 43% dos votos no estado e Bolsonaro 30%.

O líder nas pesquisas sobre a disputa para o governo estadual é Fernando Haddad, que aparece com 28% das intenções de voto no cenário com o socialista Marcio França (16%). Nesse levantamento, Tarcísio de Freitas está com 12% e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), marcou 10%.

