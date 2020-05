Política Bolsonaro vai a manifestação de apoiadores e anda a cavalo em Brasília

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O presidente cumprimentou os manifestantes e montou em um cavalo da Polícia Militar Foto: Marcos Corrêa/PR O presidente cumprimentou os manifestantes e montou em um cavalo da Polícia Militar. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro participou mais uma vez, neste domingo (31), de uma manifestação de apoiadores em Brasília. Os manifestantes se concentraram na área em frente ao Palácio do Planalto. Também houve uma carreata que percorreu a Esplanada dos Ministérios.

Antes de caminhar perto da multidão, o presidente sobrevoou, de helicóptero, a região da Esplanada e da Praça dos Três Poderes, de onde acenou para as pessoas. Um trecho desse momento foi transmitido ao vivo pela página oficial de Bolsonaro no Facebook.

Após o pouso da aeronave, o presidente caminhou pela via em frente ao Planalto e cumprimentou os apoiadores. Em um determinado momento, Bolsonaro montou em um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal, acenando para os manifestantes. Em seguida, ele retornou para o Planalto, de onde embarcou novamente no helicóptero para retornar ao Palácio do Alvorada, a sua residência oficial.

O presidente e boa parte dos manifestantes não usavam máscara, obrigatória em locais públicos no Distrito Federal. A multa pelo descumprimento da norma pode chegar a R$ 2 mil.

Vestindo roupas verdes e amarelas, alguns manifestantes protestaram contra o STF (Supremo Tribunal Federal), com faixas e cartazes contendo dizeres como “Abaixo a ditadura do STF” e pedidos de intervenção militar.

Uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, cumpriu, na semana passada, mandados de busca e apreensão contra pessoas investigadas por disseminação de notícias falsas. Em entrevista, Bolsonaro disse que a ação foi uma forma de censurar as mídias sociais.

– Estarei onde o povo estiver. Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Domingo, 31 de maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política