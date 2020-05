“Você não é presidente apenas do que o elegeram, você é presidente de todos os brasileiros. E como o presidente foi eleito com muita força como a base inicial dele foi muito ideológico, de extrema direita nas redes sociais, ele se sente mais comprometido com eles. E quando vem um conflito ele acaba atacando mais na linha do que fazia antes. Só que como presidente do Brasil, cada vez que ele vai pro enfrentamento, ele desorganiza e gera insegurança. Quando conversa pessoalmente com ele a conversa é muito boa, o diálogo é muito positivo, mas na hora que ele vai para entrevista ele acaba gerando essa insegurança. O ideal, principalmente nesse momento de pandemia, é que a gente conseguisse ter mais harmonia e menos conflito. Eu acho que esse tem que ser o nosso permanente desafio e tentativa no diálogo com todos os poderes. Nós estamos conversando com todos, com o Supremo, com o governo, com os ministros. Agora mesmo vou ter uma reunião com a equipe econômica. O diálogo é que resolve e o presidente tem que entender que ele é o chefe do poder que comanda, que executa. Então, a gente precisa que ele comande de forma mais harmoniosa respeitando os outros poderes. Porque um poder não deve servir apenas para dizer sim ao governo. Os outros poderes servem exatamente, o parlamento, pra representar toda a sociedade, não apenas a parte que governa, e o Judiciário serve para garantir o limite dos outros dois poderes. Se a gente não respeitar isso, a gente não pode aplaudir uma decisão do Supremo que nós concordamos e radicalizar contra uma que discordamos. Nós temos os instrumentos legais para recorrer. Se a decisão do ministro do Supremo não foi a que você concorda, recorra. Use os instrumentos legais, porque é assim que nós vamos fortalecer a nossa democracia nosso país e o governo”, disse.