Em determinado momento, ao falar com Aras virtualmente, Bolsonaro disse: “Se me permite a ousadia, se me convidar vou agora aí apertar a mão desse nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso da Procuradoria-Geral da República”. Aras afirmou que o receberia “com a alegria de sempre”.

Inicialmente, Bolsonaro acompanhava a cerimônia da posse de Vilhena por videoconferência no Palácio do Planalto. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a solenidade foi transmitida pela internet tanto para convidados quanto para a imprensa.

Aras também vai analisar, a pedido do ministro Celso de Mello, relator do inquérito no STF, solicitação de partidos políticos para que o telefone celular de Bolsonaro seja apreendido.

Quando o presidente chegou à PGR, a cerimônia já havia terminado. Após cumprimentar pessoalmente Vilhena, Aras e outros integrantes do MPF (Ministério Público Federal), Bolsonaro retornou ao Palácio do Planalto.

A indicação de Vilhena para a Procuradoria do Cidadão foi oficializada em 22 de abril por Aras e aprovada por unanimidade em sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ele ocupará o posto no biênio 2020-2022, em substituição à também subprocuradora-geral da República Deborah Duprat, cujo mandato terminou na sexta-feira (22).