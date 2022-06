Política Bolsonaro viaja aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas e se reunir com Biden

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Após participar da cúpula, em Los Angeles, Bolsonaro viajará para Orlando Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro embarca nesta quarta-feira (08) para os Estados Unidos, onde participará da Cúpula das Américas, em Los Angeles. O objetivo do evento é reunir líderes dos países da América do Sul, América Central e América do Norte para discutir o fortalecimento da democracia.

Bolsonaro decidiu participar do encontro dois dias depois de receber no Palácio do Planalto o enviado especial para a Cúpula das Américas do governo norte-americano, Christopher Dodd, e o encarregado de negócios da embaixada dos EUA no Brasil, Douglas Koneff.

Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrarão em uma reunião bilateral durante a cúpula. Segundo o conselheiro para assuntos da América Latina do governo norte-americano, Juan Gonzales, os dois falarão de “temas amplos”.

Questionado se o presidente norte-americano conversaria com Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro, o conselheiro respondeu que os EUA confiam nas instituições eleitorais do Brasil.

Segundo autoridades dos EUA, durante a cúpula, Biden buscará um consenso regional sobre uma nova agenda econômica para desenvolver os acordos comerciais existentes com a América Latina e pretende apresentar um plano para enfrentar a crescente migração. O governo norte-americano também pretende se colocar como o principal parceiro econômico da América Latina para neutralizar as incursões da China.

Como anfitrião, os EUA foram os responsáveis por elaborar a lista de convidados para o evento. Sob alegação de discordâncias ideológicas, o país excluiu Cuba, Venezuela e Nicarágua da Cúpula das Américas. Outros líderes decidiram não participar do evento.

Depois da agenda em Los Angeles, Bolsonaro seguirá para Orlando, na Flórida, onde participará da inauguração do vice-consulado do Brasil.

