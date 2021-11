O evento no domo, que teve a comitiva do governo brasileiro na plateia, foi aberto pelo comissário-geral da Expo 2020, o ministro da Coexistência e Tolerância dos Emirados Árabes, Nahayan Mabarak Al Nahayan.

Ele ressaltou que o pavilhão do Brasil na feira buscar representar a biodiversidade do país, a Amazônia e o desenvolvimento sustentável. Ele também citou façanhas do país no esporte, como a conquista das cinco Copas do Mundo e o desenvolvimento do “jiu-jitsu brasileiro”, modalidade apreciada em Dubai, segundo o ministro.

Na sequência, Bolsonaro fez um breve discurso. O presidente celebrou as ligações do Brasil com o povo árabe e citou os imigrantes e descendentes da região que hoje formam parte da população brasileira.

Bolsonaro disse também que espera que as pessoas de Dubai visitem a Amazônia e confiram “informações concretas do que é aquela região, o que representa para nós e para todo mundo”.

Mais cedo, em um evento para investidores, Bolsonaro deu informações falsas ao dizer que a Amazônia, “por ser uma floresta úmida, não pega fogo.” E disse ainda que os ataques que o Brasil sofre da comunidade internacional por não conseguir preservar a floresta são “injustos”.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam, de forma repetida, os focos de incêndio acima da média na floresta nos últimos meses. Em junho, houve o maior número de focos para o mês em 14 anos; em julho, foram quase 5 mil focos; em agosto, 28 mil.

No encerramento da solenidade, o grupo “Choro Livre”, de Brasília, tocou “Aquarela do Brasil”, composição de Ary Barroso e uma das músicas brasileiras mais conhecidas no exterior.

Encontro

Antes de visitar a Expo, Bolsonaro foi a Abu Dhabi, onde foi recebido pelo príncipe herdeiro Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

No encontro, o presidente deu uma camisa da Seleção Brasileira de futebol ao príncipe com o número 10 e o nome do líder árabe nas costas.

Ao término da reunião, Bolsonaro entregou ds Grandes-Colares da Ordem do Cruzeiro do Sul ao príncipe e ao emir de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. A ordem é a principal honraria concedida a estrangeiros.

Nesta terça-feira (16), ele seguirá para o Bahrein e, na quarta (17), ao Catar, última parada da segunda viagem a países árabes como presidente.