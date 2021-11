Política “Estamos abrindo escritório de turismo em Dubai”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

"O Brasil tem belezas naturais inigualáveis", declarou Bolsonaro no fórum Invest in Brazil. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (15) que o governo brasileiro vai abrir um escritório de promoção turística em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O escritório será da agência Embratur. “O Brasil tem belezas naturais inigualáveis. Estamos abrindo um escritório de turismo aqui em Dubai”, afirmou Bolsonaro, no fórum Invest in Brazil.

Conforme informações do Estadão, a abertura está encaminhada e o ministro do Turismo, Gilson Machado, já visitou alguns prédios que podem receber a sede da Embratur.

Durante a visita do presidente ao país, Machado apresentou projetos de investimento turístico no Brasil, principalmente resorts no Nordeste, mas ainda tenta convencer empresários locais a viajarem ao País para conhecer cada um deles. O ministro também está em tratativas para tentar convencer a companhia aérea Emirates a estabelecer uma rota para o Nordeste.

Pavilhão brasileiro

O Pavilhão Brasil da Expo 2020, em Dubai, ultrapassou nesta segunda o marco de 400 mil visitantes desde o início do evento, em 1º de outubro.

De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Pavilhão Brasil figura entre os cinco mais visitados da exposição, juntamente com os da China, Itália, Arábia Saudita e França.

Ao longo dos seis meses de evento, o espaço de quase 4 mil metros quadrados do Pavilhão Brasil promete uma imersão em visões, sons e cheiros do país – incluindo uma lâmina d’água representando rios e lagos brasileiros, por onde os visitantes podem caminhar.

Além da experiência sensorial e estética promovida pela arquitetura e decoração do pavilhão, chefs brasileiros apresentam culinárias típicas de biomas como Cerrado, Pantanal, Caatinga e Amazônia.

Adiada em um ano por causa da covid, a Expo 2020 é considerada um dos maiores eventos globais desde o início da pandemia e contou com investimento bilionário do governo de Dubai. Iniciada em outubro, a exposição tem a previsão de receber cerca de 25 milhões de visitantes até o final de março de 2022.

A feira reúne 192 países, que ergueram pavilhões para apresentar inovações tecnológicas e valorizar aspectos de seus culturas e biodiversidade. Ao longo dos seis meses de evento, diversos países celebram suas datas nacionais. No caso do Brasil, foi escolhido o 15 de novembro, dia em que há 132 anos foi proclamada a República.

A solenidade para celebrar do “Dia do Brasil” foi realizada praça Al Wasl, coração do parque da Expo, onde foi erguido um domo com 130 metros diâmetro e mais de 67 metros de altura.

O evento no domo, que teve a comitiva do governo brasileiro na plateia, foi aberto pelo comissário-geral da Expo 2020, o ministro da Coexistência e Tolerância dos Emirados Árabes, Nahayan Mabarak Al Nahayan.

