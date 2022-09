Política Bolsonaro visita obras de ponte na fronteira do Brasil com o Paraguai e fala em ampliar produção de pescados

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

O candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, ao lado do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. (Foto: Marcos Landim/RPC Foz do Iguaçu)

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta quarta-feira (31) as obras da Ponte da Integração em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira do Brasil com o Paraguai. No local, ele se encontrou com o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez.

Em entrevista, o candidato do PL à reeleição disse que estuda zerar impostos federais sobre rações utilizadas na piscicultura e ampliar a produção de pescados no Lago de Itaipu.

“Uma coisa muito importante, tá em andamento com o Marito, com o parlamento paraguaio também, é a piscicultura no Lago Itaipu. Temos a capacidade de aumentar, o lado do Brasil, em até 40% sua produção de pescado. Antevendo esse boom [crescimento], nós já estamos em contato com a equipe econômica para zeramos todo e qualquer imposto para ração”, afirmou Bolsonaro.

Ele também disse que a Ponte da Integração deve ser inaugurada até o fim deste ano e que ajudará a “desafogar” a Ponte da Amizade.

“Uma obra pretendida aqui há mais de cinquenta anos. Começamos em 2019, participação da Itaipu Binacional. É o maior vão da América do Sul ou da América Latina e vai ajudar muito o nosso relacionamento com o Paraguai”, declarou.

Ao lado de Mario Abdo Benítez, Bolsonaro afirmou que o Paraguai é um país que “interessa” ao Brasil, por ser “democrático e cristão” e ter um presidente “que defende a família”.

O tratamento conferido por Bolsonaro a Benítez destoa do que o presidente brasileiro tem dado a governantes de Argentina, Chile e Colômbia – que são de esquerda.

O presidente brasileiro citou ainda, durante entrevista, investimentos em ferrovias e destacou as medidas aprovadas pelo Congresso, com apoio da base governista, que colaboraram para a redução dos preços dos combustíveis.

Na agenda em Foz do Iguaçu, Bolsonaro estava acompanhado de Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná e candidato à reeleição. Além das obras da Ponte da Integração, a comitiva visitou a Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Motociata em Curitiba

À tarde, Bolsonaro saiu de Foz do Iguaçu e foi para Curitiba onde participou de uma motociata de apoiadores até o centro da cidade.

Por volta das 17h, participou de ato no Calçadão da Rua XV de Novembro ao lado do candidato à reeleição ao governo do Paraná, Ratinho Junior (PSD), do líder do governo na Câmara e candidato à reeleição, Ricardo Barros (PP), e de outros parlamentares e candidatos.

Na sequência, a comitiva de Jair Bolsonaro seguiu para uma churrascaria em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde participa de jantar promovido pela Frente Parlamentar da Agricultura (FPA).

