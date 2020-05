Política Bolsonaro visitou o presidente do Supremo Tribunal Federal em hospital de Brasília

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Toffoli está internado desde o último sábado (23). (Foto: Marcello Casal Jr./ABr)

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta quarta-feira (27) o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que está internado em um hospital em Brasília (DF). A visita ocorreu no mesmo dia em que uma operação, determinada pelo STF, atingiu diversos aliados de Bolsonaro. O encontro não constava da agenda dos presidentes.

A visita durou menos de 30 minutos.

Toffoli está internado desde o último sábado (23). Ele realizou uma pequena cirurgia e, posteriormente, apresentou sintomas do novo coronavírus. Um exame para detectar a doença, contudo, deu negativo.

Na terça (26), Bolsonaro também fez uma visita-relâmpago à sede da Procuradoria-Geral da República (PGR). O presidente acompanhava do Palácio do Planalto, virtualmente, a cerimônia de posse do procurador Carlos Vilhena como chefe da Procuradoria do Cidadão.

Lá, Bolsonaro encontrou também o procurador-geral da República, Augusto Aras, responsável por decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça no inquérito que investiga a denúncia de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal (PF). Nota Ministro do STF, Luiz Fux leu uma nota do presidente da Corte, Dias Toffoli, no início da sessão desta quarta. Na nota, Toffoli afirma que “esta Corte mantém-se vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição, na medida em que ofendê-la representa notório desprezo pela democracia”. Veja a nota completa do presidente do STF : “Senhoras Ministras e Senhores Ministros, É voz corrente que um dos principais pilares das democracias contemporâneas repousa na atuação de juízes independentes, que não se eximem de aplicar a Constituição e as leis a quem quer seja, visando à justiça como missão guiada pela imparcialidade e pela prudência. Não há democracia sem respeito às instituições. O império da nossa Constituição, a sustentabilidade de nossa democracia e a garantia das nossas liberdades não haveria sem um Poder Judiciário que não hesitasse em contrariar maiorias para a promoção de valores republicanos e para o alcance do bem comum. O Brasil é testemunha de que o Supremo Tribunal Federal de ontem e de hoje atua não apenas pela independência de seus juízes, mas também pela prudência de suas decisões, pela construção de uma visão republicana de país e pela busca incansável da harmonia entre os Poderes. Seja na prosperidade, seja na crise que ora vivenciamos, este Tribunal mantém-se vigilante em prol da higidez da Constituição e da estabilidade institucional do Brasil. Não à toa, o Supremo Tribunal Federal – instituição centenária – revelou-se essencial ao regular funcionamento do Estado Democrático de Direito, porquanto guardião máximo da Constituição e da segurança jurídica. Nesse ponto, faço especial menção ao nosso Decano, Ministro Celso de Mello, líder incansável desta Corte na concretização de tantos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Se hoje podemos usufruir liberdades e igualdades dos mais diversos tipos, sem nenhuma dúvida isso se deve, em grande medida, aos mais de 30 anos de judicatura do Ministro Celso de Mello neste Tribunal. Sua Excelência, aguerrido defensor dos valores éticos, morais, republicanos e democráticos, é, a um só tempo, espectador e artífice da nova democracia erguida em 1988, cuja solidez é o maior legado das presentes e das futuras gerações. Por todos esses motivos, esta Corte mantém-se vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição, na medida em que ofendê-la representa notório desprezo pela democracia. Certamente, o espírito democrático requer diálogos entre os diferentes, para que todos possamos conviver como iguais em nossa diversidade de valores, sempre sob tolerância recíproca. Imbuído dessa ponderação, este Supremo Tribunal Federal, no exercício de seu nobre mister constitucional, trabalha para que, onde houver hostilidade, construa-se respeito; onde houver fragmentação, estabeleça-se diálogo; e onde houver antagonismo, estimulem-se cooperação e harmonia. Trabalhamos e existimos pelo povo brasileiro”, conclui a nota. Fake news A PF cumpriu, nesta quarta, 29 mandados de busca e apreensão no inquérito do STF que apura fake news e ataques contra ministros da Corte. Entre os alvos estão o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), o blogueiro Allan dos Santos, o empresário Luciano Hang (dono das lojas Havan) e da ativista Sara Winter. Os cinco alvos são aliados e apoiadores de Bolsonaro.

