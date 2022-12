Política Bolsonaro volta a participar de evento militar, mas continua em silêncio

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Bolsonaro também diminuiu drasticamente as postagens nas redes social. Foto: Agência Brasil Bolsonaro também diminuiu drasticamente as postagens nas redes social. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), participou da cerimônia de promoção de oficiais-generais do Exército desta quinta-feira (1º), mas seguiu sem discursar ou falar com a imprensa. Após a derrota nas eleições, Bolsonaro só falou publicamente uma única vez, no dia 1 de novembro. Depois disso, o presidente só apareceu duas vezes em eventos oficiais.

A primeira vez que Bolsonaro participou de uma solenidade, desde o resultado do segundo turno, foi no último sábado (26), quando compareceu a um evento da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro, onde manteve silêncio. Após as eleições, o presidente adotou uma postura de reclusão, chegando a ficar 20 dias sem sair do Palácio do Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo.

Bolsonaro diminuiu drasticamente as postagens nas redes sociais – canal que ele sempre usou para se comunicar com apoiadores. O presidente também parou de fazer as lives que eram realizadas tradicionalmente às quintas-feiras. Atualmente, ele só tem publicado as realizações de sua gestão e fotografias de eventos passados.

Valdemar Costa Neto, presidente do partido ao qual Bolsonaro é filiado, o PL, falou sobre a falta de posicionamentos de Bolsonaro. “Bolsonaro precisa falar com o povo dele. Todo o pessoal que votar nele quer manifestação, ele precisa falar para manter todos unidos”, afirmou.

