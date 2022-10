Política Bolsonaro vota na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro; Lula em São Bernardo do Campo, em São Paulo

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Bolsonaro chegou para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro Foto: Reprodução de TV Hamilton Mourão (foto) acompanhou o candidato Onyx Lorenzoni. (Foto: Rede Pampa/Divulgação) Foto: Reprodução de TV

O candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, pouco depois das 8h50min deste domingo (02).

Ao deixar a zona eleitoral, Bolsonaro não respondeu se vai respeitar o resultado das eleições. Ao ser questionado pelos jornalistas, ele virou as costas e foi embora. “E… eleições limpas, sem problema nenhum. Que vença o melhor”, disse o atual presidente.

Ainda segundo Bolsonaro, a expectativa neste domingo é de vitória. “Nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Neste sábado [01] em Joinville, algo nunca visto no Brasil. Tanta gente na rua nos apoiando. Infelizmente eu não vi isso na imprensa. Mas tudo bem, faz parte da regra do jogo. O que vale é o datapovo”, disse o candidato do PL à presidência da República.

Lula

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Após votar, ele beijou o comprovante de votação e deixou a sala. Lula foi ao colégio eleitoral acompanhado de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), do ex-prefeito de SP e candidato ao governo do estado, Fernando Haddad (PT), e de Márcio França (PSB), candidato ao senado.

“Não queremos mais discórdias, queremos um país que vive em paz”. “Essa é a eleição mais importante. Estou muito feliz”.

Lula disputa a Presidência pela sexta vez e é o primeiro candidato de uma federação partidária. A modalidade de aliança, criada em 2021, consiste na união de dois ou mais partidos que deverão atuar como se fossem um só por pelo menos quatro anos.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o candidato ao Senado Hamilton Mourão (Republicanos) acompanhou o candidato ao governo do Estado Onyx Lorenzoni (PL) em dia de votação. Lorenzoni chegou ao lado da esposa, Denise Veberling, no Colégio João Paulo I, no bairro Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre.

Após o voto, Lorenzoni foi aplaudido por apoiadores que estavam no local. Ele acompanha ainda durante a manhã o voto da esposa e da candidata a vice, Cláudia Jardim, que votam em Guaíba, na Região Metropolitana.

