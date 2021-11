Acontece Bom Princípio Alimentos completa 25 anos e lança novos produtos para 2022

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Bom Princípio Alimentos)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Bom Princípio Alimentos completa 25 anos de história em 2021. E, para comemorar essa trajetória de sucesso e crescimento constante, a empresa está lançando uma nova campanha institucional. “Estamos muito felizes em comemorar nossos 25 anos com muitas emoções”, disse o Gestor de Marketing da Bom Princípio Alimentos, Marcelo Carvalho.

Com o tema “O Sabor de uma vida inteira, desde o princípio”, a ação reforça o posicionamento da marca no mercado. Com um olhar no futuro, a nova campanha irá nortear todas as suas atividades para o ano de 2022. Ainda, pretende levar os consumidores a refletirem sobre a importância dos momentos marcantes, na trajetória de vida pessoal, familiar e profissional, estimulando os melhores sentimentos e emoções através dos seus produtos.

“Nós começamos com chimia, em 1996, e utilizamos a marca Bom Princípio porque o nosso comércio seria muito local. E nós pensamos como iríamos utilizar a marca Bom Princípio, porque era muito bem conhecida já no estado com a Festa do Moranguinho, então todo nosso trabalho foi feito em cima disso”, lembrou o presidente da Bom Princípio Alimentos, Alexandre Ledur, sobre o início da empresa.

Ao longo deste ano, a Bom Princípio apresentou diversas ações de comemoração de aniversário. Uma delas foi o anúncio dos novos rótulos da “Minha Chimia”, com o slogan “Todo o Prazer da Tradição Gaúcha na Sua Mesa”. A Minha Chimia chegou para os consumidores com uma diversidade de 13 sabores: Uva, Pêssego, Maçã com Canela, Morango, Mamão, Goiaba, Figo, Banana, Abacaxi, Abóbora com Coco, Batata Doce com Coco, Schmier Colonial e Melado de Cana. Os novos rótulos possuem o objetivo de serem mais informativos e convidativos, destacando a herança cultural da chimia, suas tradições, raízes e memórias afetivas.

Além disso, sempre atenta ao comportamento do mercado, a indústria gaúcha, lançou 10 novos sabores da linha Sabores das Emoções. Eles chegaram para surpreender os consumidores, inspirados em combinações e ingredientes, que oportunizam um novo jeito de comer chocolate de colher. “À medida que o tempo foi passando, nós sempre nos preocupamos em atender muito bem os nossos clientes, tanto em atendimento como em produto. Nós fomos criando, cada vez mais, novos produtos”, afirmou Ledur. No total, agora, são 15 rótulos da linha, cada qual com suas características e sabores. E, o mais importante, cada um traduzindo determinado sentimento. Os cremes podem ser consumidos de diversas formas. Entre as sugestões, eles podem ser utilizados como acompanhamentos para bolos, pães, frutas, torradas, coberturas, pizzas, como uma sobremesa prática para servir em festas e eventos, e podem ser consumidos com colher.

Outra novidade da empresa foi a conquista da Certificação FSSC 22000, emitido pela empresa DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil, em junho de 2021. A ferramenta permite a gestão de segurança de alimentos em alto nível. É um pré-requisito para entrar de forma sólida no mercado internacional.

São mais de 500 produtos oferecidos pela indústria gaúcha. “A gente tem algumas linhas que os consumidores não conhecem. Eles estão consumindo Bom Princípio e não sabem”, destacou o gerente comercial da Bom Princípio Alimentos, Diego Gaio.

Lançamentos de novos produtos

E para deixar os clientes ainda mais surpresos e satisfeitos, a Bom Princípios Alimentos vai lançar mais novidades para o próximo ano, em diversas linhas de produtos. A empresa deseja solidificar a linha Sabores das Emoções, que vem ganhando, cada vez mais, espaço junto dos consumidores.

Ampliação da empresa e da atuação no mercado internacional

Para atender a demanda de satisfazer as expectativas dos consumidores, além do lançamento de novos produtos, está prevista a ampliação do parque fabril e novas tecnologias associadas à indústria, criando assim novos empregos diretos e indiretos. Assim como novas estratégias de expansão de outros mercados e a qualificação dos colaboradores.

Para maior interatividade com os públicos e participação em importantes feiras brasileiras e internacionais de alimentos e do varejo, a Bom Princípio Alimentos já está em negociação com países como: Uruguai, Bolívia, Paraguai, República Dominicana e Noruega.

Sobre a Bom Princípio

A Bom Princípio Alimentos é uma empresa familiar, que atua desde 1996. Com matriz em Tupandi (RS), tem como seus diretores os empresários Alexandre Ledur e Jandir Lunkes. A indústria produz doces e alimentos de excelência, sempre buscando inovar e satisfazer as expectativas dos consumidores. Entre os produtos está a nova linha de cremes de avelã, além das tradicionais geleias, doces de frutas cremosos, doces de corte de calda, doce de leite, mel, linhas de festa, fruits and nuts, conservas, condimentos, zero lactose e as linhas Mais Cream, Bia Cream e Encosta Gaúcha. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em seu site. Ou pelas redes sociais @bomprincipioalimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece