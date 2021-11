Acontece Diretor do Simers assume Diretoria Jurídica da Federação Médica Brasileira

26 de novembro de 2021

O diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e coordenador do Núcleo de Psiquiatria da entidade médica, Fernando Uberti, assumirá o cargo de Secretário de Assuntos Jurídicos da Federação Médica Brasileira, neste próximo sábado (27).

Com a integração do Simers no movimento nacional, a Federação Médica que tem no seu comando o presidente de Pernambuco, Tadeu Calheiros, totaliza 19 sindicatos filiados. “Aglutinarmos forças e potencializarmos experiências de atuações estaduais, congregadas em uma entidade nacional capaz de enfrentar os grandes desafios à medicina e à saúde hoje”, destaca Uberti, que desde 2013 se dedica ao movimento sindical.

Segundo o presidente Tadeu Calheiros, a integração do Simers é um grande avanço na representação dos médicos brasileiros. “A Federação foi criada pelo esforço de muitos e agora precisamos dar passos maiores. Passos que estão segmentados graças à pavimentação dos presidentes anteriores, que nos dá a oportunidade de começar com um grande legado, quase dobrando o tamanho da nossa representação, com a entrada de cinco novos sindicatos, entre eles o do Rio Grande do Sul, e isso é muito significativo”, afirma Calheiros.

