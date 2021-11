Acontece Projeto de alunos do Sesi se destaca em feira científica internacional

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Para confecção da Wearable Heart foi utilizado o arduíno como microcontrolador, um grupo de leds e um sensor de batimentos cardíacos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os alunos do Sesi se destacaram com o projeto de uma camiseta que monitora os batimentos cardíacos, o Wearable Heart. O projeto que conquistou o primeiro lugar na categoria Tecnologia e Engenharia dos Defensores Científicos na Feira Internacional Copa Tecnociências do Paraguai, foi elaborado pelos estudantes: Arieli Martins do Nascimento, João Gabriel Nunes Pinheiro e Rafaela Rosa Tochetto, da Escola Sesi de Ensino Médio de Montenegro.

A camiseta que possui um sensor de monitoramento cardíaco, consegue acompanhar os batimentos do usuário, além de avisar quando ele excede sua capacidade. O projeto orientado pelos professores João Henrique Figueredo de Oliveira e Camila Fernandes Cardozo, recebeu credencial para participar de outras feiras internacionais.

