Acontece Unimed Porto Alegre conquista Top Cidadania 2021

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Banco de Imagens/ O SUL)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Brasileira de Recursos Humano do Rio Grande do Sul (ABRH-RS), premiou os vencedores do Top Ser Humano e Top Cidadania 2021, nessa última quarta-feira (24). A Unimed Porto Alegre venceu o Top Cidadania 2021, na categoria de enfrentamento da crise gerada pela Covid-19. A cerimônia foi transmitida pelo canal do Youtube da ABRH-RS.

A cooperativa teve seu trabalho reconhecido pela Associação, por desenvolver práticas de orientações de enfrentamento ao vírus e repassar os esclarecimentos da doença aos seus clientes, colaboradores, cooperados e sociedade, bem como iniciativas sociais realizadas para minimizar os impactos causados pela pandemia.

De acordo com o gerente executivo de Relações Institucionais da Unimed Porto Alegre, Gerson Silva, as ações fazem parte do propósito da cooperativa de fazer a diferença no cuidar das pessoas. “Praticamos na essência o nosso propósito de cuidar das pessoas, com ações relevantes neste período de instabilidade. Por meio de ações que materializam a proximidade real com as pessoas, o propósito atingiu um grau de maturidade no qual é possível beneficiar não somente os clientes, cooperados e colaboradores da cooperativa, mas toda a sociedade”, afirma Silva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece