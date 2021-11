Acontece Ernani Polo assume a vice-presidência para a Região Sul da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais

28 de novembro de 2021

Foto: Divulgação

O deputado estadual Ernani Polo assumiu, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na quinta-feira (25), a vice-presidência para a Região Sul da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, (UNALE), durante a 24ª edição da Conferência Nacional da entidade.

A vice-presidência para a região Sul da entidade, compreende o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e representa as assembleias legislativas e os deputados estaduais destes estados na diretoria da Unale.

“É um grande desafio assumir esta importante função, e vamos trabalhar temas como a competitividade e aprofundar este debate com as demais Assembleias Legislativas do Brasil, também a qualidade da telefonia celular que já trabalhamos junto à Unale na CPI da telefonia, para que possamos rever e garantir qualidade de sinal de voz e dados aos consumidores neste ponto estratégico para o futuro. Precisamos apoiar e estimular o empreendedorismo bem como avançar na conectividade, especialmente no meio rural”, destaca o deputado Ernani Polo.

A composição da diretoria da Unale é feita pelo presidente e cinco vices presidentes, das regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul.

O deputado Lídio Lopes, do Estado do Mato Grosso do Sul assumiu a presidência da entidade, num sistema de rodízio entre as regiões.

