A magistrada havia determinado em dezembro do ano passado que Flávio fosse transferido para Bangu 1 por suspeitas de estar usando um telefone celular para se comunicar com a mãe. O pedido foi feito pelo Ministério Público estadual. No entanto, a juíza teve conhecimento na última semana de que ordem judicial nunca havia sido cumprida e Flávio estava no presídio Joaquim Ferreira de Souza, conhecido como Bangu 8, em Gericinó. Com isso, Nearis determinou que o filho de Flordelis fosse para Bangu1.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio (Seap) enviou um ofício à Justiça informando que Flávio foi transferido às 14h de sexta. Lucas e Flávio estão presos desde junho do ano passado. O primeiro é acusado de ajudar a comprar a arma usada no crime o segundo, de atirar no pastor.

A juíza também determinou que os filhos de Flordelis que foram presos no último dia 24 fiquem em unidades prisionais diferentes. André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva e Adriano dos Santos Rodrigues estavam em Bangu 8, mesma unidade que Flávio. Já Marzy Teixeira da Silva e Simone dos Santos Rodrigues também estavam no mesmo presídio.

A Seap informou que a ordem judicial já foi cumprida e os filhos de Flordelis, separados.