Porto Alegre Bomba para drenar a água que inunda o bairro Humaitá pode entrar em funcionamento nesta terça

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Instalação do equipamento estava em "ajustes finais" no fim da noite dessa segunda (27). (Foto: Divulgação/Dmae)

A instalação de uma bomba para drenar a água que inunda o bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre estava em “ajustes finais” na noite dessa segunda-feira (27). O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou a montagem do equipamento após mais de 20 dias desde que a água do Guaíba invadiu a região. Com a conclusão dos trabalhos, o equipamento pode ser ligado nesta terça (28).

O maquinário em questão foi cedido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para uso na região abrangida pela Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5), no Humaitá. A bomba estava sendo instalada no pátio da unidade, ligado a um cano no poço de saída, sem a necessidade de cruzar a pista da Freeway.

O Humaitá é uma das áreas mais afetadas na cidade pela invasão da água do Guaíba. Além de casas, prédios e estabelecimentos comerciais, o bairro abriga a Arena do Grêmio.

Protesto

Um protesto de moradores da região da Vila Farrapos, no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, fechou umas pistas da rodovia BR-290, a Freeway, próximo à Arena do Grêmio, durante a manhã dessa segunda. Eles pressionavam pela instalação de uma bomba móvel para drenar a água, que se acumula no bairro desde o dia 3 de maio.

“A nossa reivindicação aqui é pacífica, sobre as bombas que a gente quer que eles botem em movimentação, para esvaziar a água. A gente está há um mês dentro da água, passando trabalho, e precisa sair dessa situação”, afirmou Claudia Rodrigues, catadora de material reciclável, moradora da região. Ela e o marido estão há três semanas acampados sob um viaduto, perto de casa, esperando a água baixar.

Durante o protesto, o trânsito na região, que liga a capital à região de Canoas, onde fica a Base Aérea, ficou bastante congestionado. Equipes do Dmae e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local negociar com os manifestantes.

Na última quarta-feira (22), cerca de cem moradores já haviam feito uma manifestação na Freeway reclamando da negligência da prefeitura de Porto Alegre. Na ocasião, os manifestantes pediram a presença de autoridades para ouvir suas queixas.

Estava prevista para o último domingo (26) a instalação de uma quarta bomba flutuante na região da Ebap 5, no bairro Humaitá. O serviço, porém, foi adiado, retardando o plano de aumentar o volume escoamento de água para o Guaíba.

2024-05-27