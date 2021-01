Mundo Bombas encontradas no dia do ataque ao Capitólio teriam sido plantadas na noite anterior

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Artefatos foram colocados nos comitês nacionais republicano e democrata Foto: Reprodução/Instagram

Duas bombas encontradas nas proximidades do Capitólio dos Estados Unidos pouco antes da invasão do edifício foram plantadas na noite anterior, diz o jornal The Washington Post citando um agente familiarizado com a investigação e imagens de um vídeo ao qual teve acesso.

Os artefatos explosivos foram colocados nas sedes dos comitês nacionais republicano e democrata. Encontrar o responsável é uma das prioridades das autoridades federais, que na semana passada aumentaram de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 270 mil) para US$ 75 mil (aproximadamente R$ 405 mil) a recompensa por denúncias que possam levar à prisão do envolvido.

O FBI disse que seus agentes estão “usando todas as ferramentas” para solucionar o caso. Mais de mil residentes e proprietários de empresas do bairro onde as bombas foram encontradas passaram por entrevistas. Na manhã desta sexta-feira (29), o FBI divulgou informações adicionais que confirmaram a apuração do Post e aumentou a recompensa oferecida para US $ 100 mil (aproximadamente R$ 540 mil).

O jornal americano (Post) conversou com residentes, administradores de propriedades e proprietários de empresas nas proximidades do ataque e obteve um vídeo exclusivo do suspeito momentos antes de ele plantar uma das bombas em um beco atrás do Comitê Nacional Republicano, a uma quadra do Capitólio.

Em 5 de janeiro, às 20h13, uma câmera de segurança captou o suspeito carregando uma mochila, de acordo com um morador que revisou a filmagem e forneceu uma cópia ao FBI. O suspeito estava caminhando para o leste na C Street SE, indo em direção a uma entrada para um beco que fazia uma curva em direção ao prédio do Comitê Nacional Republicano. O Post não obteve essa filmagem, mas confirmou o relato do morador com um policial familiarizado com a investigação.

Segundos depois, no vídeo obtido pelo Post, o suspeito pode ser visto no beco, conhecido como Rumsey Court. Ele está vestindo um moletom de cor clara e carregando uma mochila perto da cintura, combinando com as fotos que foram divulgadas pelo FBI, e caminha para o oeste, passando por uma fileira de casas. Acredita-se que o suspeito estivesse andando em direção à área atrás do prédio do Comitê Nacional Republicano e do Capitol Hill Club para colocar o artefato explosivo, de acordo com o funcionário familiarizado com a investigação, que falou sob condição de anonimato.

Outro vídeo mostra o suspeito carregando uma mochila perto da cintura enquanto se aproxima da área onde a bomba foi descoberta em 6 de janeiro. Ele parece estar usando máscara e luvas. De acordo com o oficial, esta é a última aparição do suspeito antes da colocação da bomba.

Imagens estáticas retiradas deste vídeo foram usadas por funcionários federais para pedir ao público informações sobre o suspeito.

Outro vídeo obtido pelo Post mostra o suspeito refazendo seus passos em Rumsey Court às 20h16, novamente caminhando na direção oeste em direção ao edifício RNC. Ele se movia em um ritmo acelerado e ainda carregava uma mochila.

Um minuto depois, o suspeito é visto caminhando em direção ao leste em Rumsey Court – longe da área onde a bomba foi descoberta. Ele ainda estava usando a mochila nas costas.

A mesma pessoa é suspeita de colocar a bomba no prédio do Comitê Nacional Democrata, de acordo com o FBI. Não está claro qual bomba foi colocada primeiro. Na sexta-feira, o FBI divulgou a imagem de um dos artefatos. A agência descreveu uma característica do suspeito: ele usava um tênis Nike Air Max Speed ​​Turf amarelo, preto e cinza. As bombas teriam sido colocadas entre as 19h30 e 20h30 no dia 5 de janeiro.

Barry Black, um agente do FBI especializado em bombas aposentado, disse que as fotos dos dispositivos sugerem que eles eram simples e os componentes visíveis eram comuns e facilmente encontrados. Black disse que os dispositivos pareciam incorporar temporizadores mecânicos como interruptores e não viu nenhuma indicação nas fotos de qualquer outro mecanismo de acionamento.

Para o agente, o indivíduo poderia estar tentando matar ou ferir, ou poderia simplesmente querer “enviar uma mensagem” visando os dois maiores partidos políticos do país.

A bomba por trás do RNC foi descoberta em 6 de janeiro por volta das 12h45, cerca de 90 minutos antes de os manifestantes entrarem no Capitólio.

