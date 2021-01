Mundo Vetado pela Rainha Elizabeth, documentário sobre a família real vaza no Youtube

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Trecho do documentário "Royal Family". (Foto: Reprodução)

Vetado pela Rainha Elizabeth em 1972, o documentário “Royal Family”, lançado pela BBC em 1969, nunca mais tinha sido exibido. No entanto, o tiro saiu pela culatra ao vazarem o filme no Youtube na quinta-feira (28). Segundo informações do jornal The Sun, milhares de pessoas tiveram acesso.

Diferentemente de “The Crown”, série produzida pela Netflix, o documentário apresentava ao mundo a intimidade nua e crua da família real britânica sem a presença de atores. A ideia do filme partiu da equipe de relações de públicas da realeza, que queria atender ao pedido da própria Rainha Elizabeth de mostrar aos súditos que ela também levava uma vida comum.

Considerado um sucesso pela equipe de relações públicas, o documentário foi vetado imediatamente pela Rainha Elizabeth, que até então tinha aprovado sua exibição. O motivo para o cancelamento foi o desconforto da família real ao serem vistos como “celebridades”. Robert Lacey, consultor da série The Crown, afirma que “eles perceberam que se continuassem a serem retratados deste modo, deixariam a magia da monarquia se perder”.

O documentário foi excluído do Youtube após reclamações da BBC e do palácio de Buckingham.

